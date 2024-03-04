Usai Dipermalukan Manchester City, Erik Ten Hag Optimis Manchester United Masih Bisa Finis 4 Besar

MANCHESTER – Kekalahan 1-3 dari Manchester City membuat jalan Manchester United untuk mengincar tiket Liga Champions 2024-2025 semakin terjal. Namun, pelatih Man United, Erik Ten Hag tetap optimis timnya bisa mengakhiri musim 2023-2024 ini dengan finis di peringkat empat besar.

Sebagai informasi, Manchester United saat ini berada di urutan keenam klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024. Mereka tertinggal 11 poin dari Aston Villa yang menduduki posisi keempat, serta enam poin dari Tottenham Hotspurs yang menempati urutan kelima.

Setan Merah -julukan Manchester United- harus berjuang masuk ke zona empat besar jika ingin mendapatkan tiket Liga Champions musim depan. Namun, hal itu tampaknya mustahil mengingat jarak dengan Aston Villa sangat jauh.

Ditambah lagi, Manchester United baru saja menelan kekalahan dari Manchester City (1-3) di pekan ke-27 Liga Inggris, Minggu 3 Maret 2024 malam WIB kemarin. Walau demikian, Ten Hag mengklaim Manchester United telah mengalami kemajuan signifikan musim ini.

“Tahun ini kami benar-benar mengalami kemajuan dan Anda harus mendapatkan kembali beberapa poin. Semua orang bisa mengalahkan semua orang dan segalanya bisa berbalik dengan cepat,” ujar Ten Hag dilansir dari BBC Internasional, Senin (4/3/2024).

Dengan 11 pertandingan tersisa, Manchester United sejatinya masih memiliki peluang. Mereka juga berkesempatan untuk merebut tiket Liga Champions dari posisi kelima.