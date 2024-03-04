Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Usai Dipermalukan Manchester City, Erik Ten Hag Optimis Manchester United Masih Bisa Finis 4 Besar

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |09:42 WIB
Usai Dipermalukan Manchester City, Erik Ten Hag Optimis Manchester United Masih Bisa Finis 4 Besar
Manchester United tumbang 1-3 dari Manchester City di Liga Inggris 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Kekalahan 1-3 dari Manchester City membuat jalan Manchester United untuk mengincar tiket Liga Champions 2024-2025 semakin terjal. Namun, pelatih Man United, Erik Ten Hag tetap optimis timnya bisa mengakhiri musim 2023-2024 ini dengan finis di peringkat empat besar.

Sebagai informasi, Manchester United saat ini berada di urutan keenam klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024. Mereka tertinggal 11 poin dari Aston Villa yang menduduki posisi keempat, serta enam poin dari Tottenham Hotspurs yang menempati urutan kelima.

Setan Merah -julukan Manchester United- harus berjuang masuk ke zona empat besar jika ingin mendapatkan tiket Liga Champions musim depan. Namun, hal itu tampaknya mustahil mengingat jarak dengan Aston Villa sangat jauh.

Ditambah lagi, Manchester United baru saja menelan kekalahan dari Manchester City (1-3) di pekan ke-27 Liga Inggris, Minggu 3 Maret 2024 malam WIB kemarin. Walau demikian, Ten Hag mengklaim Manchester United telah mengalami kemajuan signifikan musim ini.

Man City vs Man United

“Tahun ini kami benar-benar mengalami kemajuan dan Anda harus mendapatkan kembali beberapa poin. Semua orang bisa mengalahkan semua orang dan segalanya bisa berbalik dengan cepat,” ujar Ten Hag dilansir dari BBC Internasional, Senin (4/3/2024).

Dengan 11 pertandingan tersisa, Manchester United sejatinya masih memiliki peluang. Mereka juga berkesempatan untuk merebut tiket Liga Champions dari posisi kelima.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/14/51/1655811/karatedo-indonesia-jadi-organisasi-terbesar-seasia-tenggara-punya-95-juta-anggota-xgl.jpg
Karate-Do Indonesia Jadi Organisasi Terbesar se-Asia Tenggara, Punya 9,5 Juta Anggota
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/14/timnas_voli_putri_indonesia.jpg
Timnas Voli Putri Indonesia Dibungkam Tuan Rumah, Megawati Cs Bersiap Rebut Medali Perunggu Vs Filipina
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement