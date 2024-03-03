Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pantau Langsung Sandy Walsh dan Marselino Ferdinan, Shin Tae-yong Lempar Pujian

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |18:12 WIB
Pantau Langsung Sandy Walsh dan Marselino Ferdinan, Shin Tae-yong Lempar Pujian
Shin Tae-yong menyaksikan langsung laga Sandy Walsh di Belgia (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, langsung bertolak ke Belgia usai dari Belanda. Di sana, juru taktik asal Korea Selatan itu memantau perkembangan dua anak asuhnya yakni Sandy Walsh dan Marselino Ferdinan.

Seperti diketahui, Shin tengah melakoni perjalanan ke Eropa untuk memantau kondisi anak asuhnya. Sebelumnya, ia sempat berada di Belanda dengan menyaksikan langsung permainan Ivar Jenner bersama Jong Utrecht pada Sabtu 2 Maret 2024.

Shin Tae-yong berfoto bersama Marselino Ferdinan (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

Setelah menyaksikan permainan Ivar, Shin melanjutkan perjalanannya ke Belgia. Di sana, eks pelatih Timnas Korea Selatan itu menyaksikan langsung laga yang dimainkan Sandy dan Marselino.

Sandy yang membela klub Liga 1 Belgia yakni KV Mechelen tampil sebagai pemain pengganti pada laga kontra Cercle Brugge. Meski masuk di menit-menit akhir, bek sayap Timnas Indonesia sukses membawa timnya menang dengan skor tipis 3-2.

Sementara itu, Marselino bermain untuk KMSK Deinze di divisi dua Liga Belgia. Sama seperti Sandy, eks pemain Persebaya Surabaya itu juga masuk sebagai pemain pengganti. Ia juga berhasil mengantarkan Deinze menang telak 4-1 pada laga kontra RSCA Futures.

Shin pun puas dengan penampilan dua anak asuhnya itu kendati tidak bermain penuh. Pelatih berusia 53 tahun itu juga senang karena bisa melihat langsung kondisi terkini dari Sandy dan Marselino.

“Kemarin pergi ke Belgia untuk menonton pertandingan Sandy dan Marselino,” tulis Shin dalam Instagramnya @shintaeyong7777, Minggu (3/3/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189687/lionel_messi_bertemu_shah_rukh_khan-1xpT_large.jpg
Gagal Total! Kunjungan Lionel Messi di India Picu Kericuhan, Fans Sampai Rusak Stadion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189410/simak_kisah_haru_ciro_alves_yang_mengajukan_proses_naturalisasi_menjadi_wni-VFjJ_large.jpg
Kisah Haru Ciro Alves, Ajukan Proses Naturalisasi WNI karena Jatuh Cinta dan Siap Bantu Sepakbola Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189216/jenson_seelt-9f24_large.jpg
Cerita Pesepakbola Berdarah Indonesia Jenson Seelt yang Ukir Karier Manis di Inggris hingga Jerman di Usia Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189199/calvin_verdonk-Kun7_large.jpg
Kisah Menyentuh Calvin Verdonk, Bek Timnas Indonesia yang Kirim Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/14/51/1655737/sea-games-2025-sabarreza-sumbang-medali-emas-ke37-untuk-indonesia-hed.webp
SEA Games 2025: Sabar/Reza Sumbang Medali Emas ke-37 untuk Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/14/isa_warps.jpg
Timnas Putri Indonesia Dibantai Vietnam, Sepak Bola Gagal Bawa Pulang Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement