Pantau Langsung Sandy Walsh dan Marselino Ferdinan, Shin Tae-yong Lempar Pujian

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, langsung bertolak ke Belgia usai dari Belanda. Di sana, juru taktik asal Korea Selatan itu memantau perkembangan dua anak asuhnya yakni Sandy Walsh dan Marselino Ferdinan.

Seperti diketahui, Shin tengah melakoni perjalanan ke Eropa untuk memantau kondisi anak asuhnya. Sebelumnya, ia sempat berada di Belanda dengan menyaksikan langsung permainan Ivar Jenner bersama Jong Utrecht pada Sabtu 2 Maret 2024.

Setelah menyaksikan permainan Ivar, Shin melanjutkan perjalanannya ke Belgia. Di sana, eks pelatih Timnas Korea Selatan itu menyaksikan langsung laga yang dimainkan Sandy dan Marselino.

Sandy yang membela klub Liga 1 Belgia yakni KV Mechelen tampil sebagai pemain pengganti pada laga kontra Cercle Brugge. Meski masuk di menit-menit akhir, bek sayap Timnas Indonesia sukses membawa timnya menang dengan skor tipis 3-2.

Sementara itu, Marselino bermain untuk KMSK Deinze di divisi dua Liga Belgia. Sama seperti Sandy, eks pemain Persebaya Surabaya itu juga masuk sebagai pemain pengganti. Ia juga berhasil mengantarkan Deinze menang telak 4-1 pada laga kontra RSCA Futures.

Shin pun puas dengan penampilan dua anak asuhnya itu kendati tidak bermain penuh. Pelatih berusia 53 tahun itu juga senang karena bisa melihat langsung kondisi terkini dari Sandy dan Marselino.

“Kemarin pergi ke Belgia untuk menonton pertandingan Sandy dan Marselino,” tulis Shin dalam Instagramnya @shintaeyong7777, Minggu (3/3/2024).