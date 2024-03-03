Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dedik Setiawan dan Muhammad Rafli Disebut Dipanggil Shin Tae-yong untuk Laga Timnas Indonesia vs Vietnam, Begini Fakta Sebenarnya!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |13:21 WIB
Dedik Setiawan dan Muhammad Rafli Disebut Dipanggil Shin Tae-yong untuk Laga Timnas Indonesia vs Vietnam, Begini Fakta Sebenarnya!
Timnas Indonesia bersiap menghadapi Timnas Vietnam dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)
A
A
A

DEDIK Setiawan dan Muhammad Rafli disebut dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam? Begini fakta sebenarnya!

Pemanggilan pemain kembali menjadi sorotan jelang dua laga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasalnya, Indonesia akan dua kali menghadapi Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024 secara kandang serta tandang.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Libya (Foto: Twitter/@TimnasIndonesia)

Skuad Garuda akan lebih dulu menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, pada 21 Maret 2024 pukul 20.30 WIB. Lalu, Tim Merah Putih bertandang ke Negeri Paman Ho pada 26 Maret 2024 di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi.

Dua laga itu sangat krusial untuk menjaga peluang Indonesia lolos ke putaran ketiga. Saat ini, Garuda baru memetik satu poin dari dua laga usai imbang dengan Timnas Filipina 1-1 (matchday dua) dan kalah telak 1-5 dari Timnas Irak (matchday satu) pada November 2023.

Maka itu, pemanggilan pemain menjadi sorotan. Shin diharapkan memanggil pemain-pemain terbaik untuk dua laga ke depan. Menariknya, akun Instagram @futboll.indonesiaa seperti seakan membocorkan nama-nama yang akan masuk skuad!

"Breaking News! Shin Tae-yong panggil 27 pemain untuk Timnas Indonesia vs Vietnam. Terlihat ada Jay Idzes juga yang ada di dalam daftar nama tersebut. Slide 2 list pemain yang dipanggil," tulis keterangan di unggahan tersebut.

Halaman:
1 2
      
