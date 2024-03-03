Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pesepakbola yang Kecilnya Hidup Susah Kini Hidup Kaya Raya, Nomor 1 Raih Penghasilan Rp847 Miliar per Tahun!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |08:51 WIB
5 Pesepakbola yang Kecilnya Hidup Susah Kini Hidup Kaya Raya, Nomor 1 Raih Penghasilan Rp847 Miliar per Tahun!
5 Pesepakbola yang Kecilnya Hidup Susah Kini Jadi Kaya Raya. (Foto: Reuters)
A
A
A

TERDAPAT 5 pesepakbola yang kecilnya hidup susah, kini menjalani hidup dengan kaya raya. Ya, sepakbola telah mengubah jalan hidup banyak orang, termasuk lima pemain yang akan dibahas Okezone di artikel kali ini.

Cabang olahraga (cabor) sepakbola kini sudah seperti menjadi industri yang memiliki perputaran uang yang sangat banyak. Hal baik dari hal tersebut adalah para pemain kini mendapatkan bayaran yang cukup untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Sehingga ada banyak pemain yang dulunya mungkin susah, tapi kini menjadi bergelimang harta. Lantas seperti siapa saja contoh pemain yang berubah menjadi kaya raya tersebut?

Berikut 5 Pesepakbola yang Kecilnya Hidup Susah Kini Hidup Kaya Raya:

5. Diego Costa

Diego Costa

Diego Costa pernah menghiasi lini depan berbagai macam klub top Eropa. Sebut saja seperti Atletico Madrid dan Chelsea adalah dua tim besar yang pernah merasakan langsung betapa tajamnya Costa.

Sebelum bersinar seperti itu, Costa awalnya mengalami kehidupan yang cukup sulit. Costa yang lahir pada 7 Oktober 1988 di Lagarto, Sergipe, Brasil bisa dikatakan besar di keluarga yang memiliki ekonomi kelas menengah ke bawah.

Diego Costa kecil adalah seorang pemuda miskin yang kadang tidak memiliki ongkos untuk naik bus ke tempat latihan. Bahkan ia hanya memakan sepotong roti dalam satu hari.

Costa pernah meninggalkan klub sepak bolanya sewaktu kecil demi bisa mengumpulkan uang dengan bekerja di toko milik pamannya. Beruntung, saat itu pelatihnya mengerti kondisinya dan memberikan semangat hingga Diego Costa kini bisa berkarier sebagai striker top dengan pernah mendapatkan bayaran 5,76 juta Euro atau setara Rp108 miliar per tahun.

4. Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic dikenal sebagai pemain yang tak setia karena kerap berpindah-pindah klub. Meski begitu, ia tetap disanjung oleh para pencinta sepakbola karena kehebatannya.

Klub yang pernah dibela Ibrahimovic pun bukan tim kacang-kacangan, nyaris semua tim besar di Italia pernah dibelanya. Ia pun pernah bermain di Liga Spanyol bersama Barcelona dan di Manchester United kala berjuang di Liga Inggris.

Tapi tahukah Anda sewaktu kecil, Ibrahimovic terpaksa muncuri makanan untuk bertahan hidup? Bahkan Zlatan Ibrahimovic nyaris meninggalkan klub sepak bolanya demi mencari uang untuk menghidupi ibunya.

Beruntung saat itu pelatihnya dapat meyakinkan Zlatan Ibrahimovic untuk tetap berada di klub. Dari situlah karier sepak bolanya melejit dengan membela sejumlah top Eropa macam PSG dan AC Milan.

Halaman:
1 2 3
      
