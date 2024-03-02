Kisah Carlos Kaiser, Pesepakbola yang Tak Pernah Sekali pun Bermain Sepakbola!

Carlos Kaiser merupakan pesepakbola yang tak pernah bermain sepakbola (Foto: Mirror)

KISAH Carlos Kaiser, pesepakbola yang tak pernah sekali pun bermain sepakbola menarik untuk diikuti. Pasalnya, ia pernah dikontrak sejumlah klub top di Brasil dan punya karier panjang selama 20 tahun!

Carlos Henrique Raposo atau Carlos Kaiser lahir di Porto Alegre (Brasil) pada 2 Juli 1963. Nama panggilan itu diambil dari Der Kaizer yakni Franz Beckenbauer lantaran dirasa perawakannya mirip sang legenda hidup asal Jerman.

Hidupnya seakan memang penuh manipulasi. Kepada Daily Mirror dalam artikel yang terbit Agustus 2018, Carlos mengaku aksi-aksinya itu bukan muncul dari niat pribadi. Ia memang tidak pernah bermimpi menjadi pesepakbola.

Semua itu merupakan keinginan ibu tirinya. Menariknya, Carlos mengklaim sang ibu tiri menculiknya saat berusia 10 tahun! Wanita itu disebutnya sangat kejam dan memaksanya masuk sekolah sepakbola.

Alhasil, Carlos setengah hati mengikuti pelatihan di akademi klub Botafogo di Rio de Janeiro. Di usia 16 tahun, ia mendapat kesempatan trial bersama klub divisi satu Meksiko, Puebla FC. Sayangnya, penampilannya sungguh buruk dan gagal mendapat kontrak.

Kaiser kemudian bergabung untuk waktu singkat dengan klub AS, El Paso Patriots, juga dengan tanpa pernah bermain. Ia lalu pulang ke Brasil dan mulai mengarang cerita membantu klub papan atas Argentina, Independiente, untuk menjuarai Copa Libertadores 1984.

Klaim itu ternyata ampuh untuk klub-klub Brasil. Ditambah lagi, Carlos ternyata cukup ahli menjalin pertemanan dengan pemain-pemain kenamaan era tersebut seperti Romario, Bebeto, Carlos Alberto, dan Zico. Lingkar pertemanan itu membuat klub-klub percaya.

Ketika mulai direkrut klub, Carlos lalu mencoba mencari cara agar tetap digaji tanpa bermain. Dilansir dari The Guardian, ia biasanya akan mengalami cedera otot saat sesi latihan pertama dan harus menepi untuk perawatan.