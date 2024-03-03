Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Bantai Dewa United 4-1, Rizky Ridho: Untuk Jakmania

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |20:12 WIB
Persija Jakarta Bantai Dewa United 4-1, Rizky Ridho: Untuk Jakmania
Rizky Ridho mempersembahkan kemenangan Persija Jakarta 4-1 atas Dewa United untuk The Jakmania (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

GIANYAR - Bek Persija Jakarta, Rizky Ridho, bersyukur karena akhirnya timnya sukses meraih kemenangan dengan mengalahkan Dewa United. Bek berlabel Timnas Indonesia itu mempersembahkan kemenangan itu kepada The Jakmania.

Macan Kemayoran menang telak 4-1 atas Dewa United pada pekan ke-27 Liga 1 2023-2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu 2 Maret 2024.

Persija Jakarta vs Dewa United (Foto: Instagram/@persija)

Empat gol kemenangan itu dicetak lewat brace Marko Simic (15’ dan 29’) dan Ryo Matsumura (51’ dan 56’). Sementara satu gol Dewa United disumbang Risto Mitrevski di menit ke-37 lewat titik putih.

Ridho sangat bersyukur Persija bisa memetik hasil penting ini. Karena akhirnya, mereka bisa membuat para penggemar tersenyum lebar. Namun begitu, eks pemain Persebaya Surabaya terset tak ingin larut dan memusatkan fokusnya ke laga selanjutnya.

“Alhamdulillah kami bisa memenangkan pertandingan, ini semua berkat kerja keras semua orang yang ada di dalam tim,” kata Ridho dalam jumpa pers usai laga, dikutip Minggu (3/3/2024).

“Kami persembahkan kemenangan ini untuk Jakmania yang ada di mana pun, terkhusus yang datang ke stadion, terima kasih support-nya dan ini semua untuk kalian. Kami akan fokus untuk laga selanjutnya,” sambung bek berusia 22 tahun itu.

Halaman:
1 2
      
