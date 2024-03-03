Bobotoh Tak Boleh Hadir di Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta, Maung Bandung Siap Ajukan Banding

BANDUNG - Persib Bandung dipastikan mengajukan banding atas larangan bobotoh –julukan fans Persib– hadir di Stadion si Jalak Harupat saat melawan Persija Jakarta. Tim berjuluk Maung Bandung itu tampaknya ingin laga Persib vs Persija bisa dihadiri penonton yang tentu hanya para fans mereka saja.

Laga Persib vs Persija sendiri dilakukan tanpa penonton buntut sanksi yang diberikan pleh PSSI. Sanksi itu diberikan lantaran Persib Bandung dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai tuan rumah saat menjamu PSIS Semarang di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, pada Selasa 26 Februar 2024 lalu.

Dalam surat yang dikeluarkan Komisi Disiplin PSSI, Persib Bandung telah melanggar kode disiplin PSSI tahun 2023 karena terjadi kerusuhan dan penganiayaan di luar perimeter Stadion yang dilakukan oleh suporter pasca pertandingan dan dibuat dengan bukti-bukti yang cukup untuk menegaskan terjadinya pelanggaran disiplin.

Atas pertimbangan tersebut, Komdis PSSI mengeluarkan hukuman kepada Persib Bandung berupa sanksi larangan menyelenggarakan pertandingan dengan penonton sebanyak 1 (satu) pertandingan saat menjadi tuan rumah. Sejak keputusan ini diterbitkan dan berlaku pada pertandingan terdekat yakni melawan Persija Jakarta.

Selain itu, Persib Bandung juga dijatuhi denda sebesar Rp25 juta dan pengulangan terhadap pelanggaran terkait di atas akan berakibat terhadap hukuman yang lebih berat.

Head of communication PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhi Pratama membenarkan surat yang dilayangkan Komdis PSSI terhadap timnya. Saat ini pihaknya sudah mengajukan banding.