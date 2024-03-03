Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Libas Monza 4-1, Daniele De Rossi Bocorkan Rahasia Gacornya AS Roma

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |10:15 WIB
Libas Monza 4-1, Daniele De Rossi Bocorkan Rahasia Gacornya AS Roma
AS Roma makin gacor di tangan Daniele De Rossi. (Foto: Reuters)
A
A
A

MONZA – Di tangan pelatih Daniele De Rossi, AS Roma kian gacor. Terbukti Roma baru saja menang 4-1 atas Monza di pekan ke-27 Liga Italia 2023-2024.

Menariknya, De Rossi mengungkapkan tidak ada hal yang spesial dari cara melatihnya di Roma. Hanya saja De Rossi menekankan untuk menghormati dan memanfaatkan karakteristik yang sudah ada di diri para pemainnya.

Ya, Giallorossi -julukan Roma- baru saja meraih kemenangan telak di kandang Monza dalam pertandingan yang berlangsung pada Minggu (3/3/2024) dini hari WIB itu. Mereka unggul empat gol lebih dulu masing-masing lewat gol Lorenzo Pellegrini (38’), Romelu Lukaku (42’), Paulo Dybala (63’) dan Leandro Paredes (pen 82’) dan kemudian tuan rumah mendapatkan gol hiburan lewat Andrea Carboni di penghujung babak kedua.

Hasil positif itu membuat Roma kini telah meraih enam kemenangan dalam tujuh pertandingan Liga Italia 2023-2024 sejak ditangani De Rossi, yang menggantikan Jose Mourinho, pada pertengahan Januari lalu. Satu-satunya kekalahan yang mereka alami adalah saat ditumbangkan sang pemuncak klasemen, Inter Milan.

Selain itu, De Rossi juga membawa Paulo Dybala dkk melenggang ke babak 16 besar Liga Eropa 2023-2024. Mereka menyingkirkan Feyenoord lewat adu penalti usai memiliki agregat 2-2 dalam dua leg yang dimainkan.

AS Roma

De Rossi pun mengungkapkan bahwa dirinya sama sekali tak merombak skuadnya karena dia tahu timnya sudah solid sejak awal di mana mereka mampu mencapai final Liga Konferensi Eropa dan Liga Eropa dalam dua musim terakhir berturut-turut. Menurutnya, Roma kini semakin kuat karena dia berusaha memanusiakan para pemainnya lebih dulu sehingga terjalin hubungan yang erat di antara mereka.

“Ini sudah menjadi kelompok yang bersatu sebelumnya, saya tidak melakukan apa pun mengenai hal itu. Jika Anda tidak solid, Anda tidak akan melaju memaksimal di dua kompetisi Eropa berturut-turut,” kata De Rossi dilansir dari Football Italia, Minggu (3/3/2024).

“Saya berusaha jujur kepada para pemain, memperlakukan mereka sebagai manusia terlebih dahulu, dan kedua sebagai pemain, untuk memperjelas jika saya melihat sesuatu yang tidak saya sukai,” lanjutnya.

