Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Elkan Baggott Main Penuh, Bristol Rovers Atasi Leyton Orient 1-0

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |04:14 WIB
Elkan Baggott Main Penuh, Bristol Rovers Atasi Leyton Orient 1-0
Elkan Baggott bawa Bristol Rovers menang tipis 1-0 atas Leyton Orient (Foto: Instagram Elkan Baggott)
A
A
A

LEYTON – Elkan Baggott tampil sebagai starter saat Bristol Rovers menghadapi Leyton Orient dalam lanjutan pekan ke-36 Liga 3 Inggris 2023-2024. Elkan yang bermain penuh berhasil membawa timnya meraih kemenangan dalam pertandingan tersebut.

Kedua tim saling berhadapan di Brisbane Road, Leyton, Inggris pada Sabtu (2/3/2024) malam WIB. Gol tunggal untuk kemenangan Bristol Rovers dicatatkan oleh Chris Martin (30’).

Jalannya Pertandingan

Leyton Orient mengawali pertandingan dengan serangan masif ke pertahanan Bristol Rovers. Namun, Elkan Baggott dan kolega mampu mengantisipasi sejumlah serangan itu dengan baik.

Sekadar diketahui, ini merupakan penampilan ketujuh Elkan sebagai pemain Bristol Rovers. Walau berstatus sebagai pemain pinjaman, Elkan sering dipercaya sebagai starter dan sudah mencatatkan satu assist.

Terlepas dari itu, Bristol Rovers yang mengandalkan serangan balik cepat akhirnya mampu mencuri keunggulan. Adalah Chris Martin (30’) yang mampu memanfaatkan umpan matang dari Antony Evans.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/51/1655387/premier-padel-2025-barcelona-finals-masuki-babak-akhir-nonton-di-vision-txy.webp
Premier Padel 2025 Barcelona Finals Masuki Babak Akhir, Nonton di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/timnas_basket_indonesia_menghajar_myanmar_114_35_p.jpg
Tanpa Ampun, Timnas Basket Indonesia Hajar Myanmar 114-35 di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement