Elkan Baggott Main Penuh, Bristol Rovers Atasi Leyton Orient 1-0

LEYTON – Elkan Baggott tampil sebagai starter saat Bristol Rovers menghadapi Leyton Orient dalam lanjutan pekan ke-36 Liga 3 Inggris 2023-2024. Elkan yang bermain penuh berhasil membawa timnya meraih kemenangan dalam pertandingan tersebut.

Kedua tim saling berhadapan di Brisbane Road, Leyton, Inggris pada Sabtu (2/3/2024) malam WIB. Gol tunggal untuk kemenangan Bristol Rovers dicatatkan oleh Chris Martin (30’).

Jalannya Pertandingan

Leyton Orient mengawali pertandingan dengan serangan masif ke pertahanan Bristol Rovers. Namun, Elkan Baggott dan kolega mampu mengantisipasi sejumlah serangan itu dengan baik.

Sekadar diketahui, ini merupakan penampilan ketujuh Elkan sebagai pemain Bristol Rovers. Walau berstatus sebagai pemain pinjaman, Elkan sering dipercaya sebagai starter dan sudah mencatatkan satu assist.

Terlepas dari itu, Bristol Rovers yang mengandalkan serangan balik cepat akhirnya mampu mencuri keunggulan. Adalah Chris Martin (30’) yang mampu memanfaatkan umpan matang dari Antony Evans.