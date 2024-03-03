Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Tottenham Hotspur vs Crystal Palace di Liga Inggris 2023-2024: The Lilywhites Menang 3-1

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |00:54 WIB
Hasil Tottenham Hotspur vs Crystal Palace di Liga Inggris 2023-2024: The Lilywhites Menang 3-1
Tottenham Hotspur vs Crystal Palace di Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON - Tottenham Hotspur menang meyakinkan 3-1 atas Crystal Palace di pekan ke-27 Liga Inggris 2023-2024. The Lilywhites -julukan Tottenham Hotspur- memastikan kemenangan lewat masing-masing gol Timo Werner (77'), Cristian Romero (80') dan Son Heung-min (88').

Kemenangan atas Crystal Palace membuat Tottenham Hotspur terus menjaga asa finis di peringkat empat besar. Saat ini mereka menempati urutan lima dan hanya terpaut dua angka dari Aston Villa yang berada satu strip di atas.

Jalannya pertandingan

Babak Pertama

Tottenham mendominasi awal laga dengan melepas sejumlah tembakan ke gawang Crystal Palace. Namun, rangkaian upaya Spurs tak berujung gol.

Babak pertama Tottenham vs Crystal Palace berakhir dengan skor imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Crystal Palace berhasil memecah kebuntuan usai Eze mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-59.

Melalui tendangan bebasnya yang melengkung, Eze meruntuhkan pertahanan Tottenham. Sadar dalam posisi tertinggal, Tottenham semakin gencar menyerang gawang Crystal Palace.

Halaman:
1 2
      
