5 Pelatih Timnas Indonesia dengan Prestasi Kenaikan Peringkat FIFA Paling Meroket, Nomor 1 Bukan Shin Tae-yong

Shin Tae-yong termasuk pelatih Timnas Indonesia dengan kenaikan peringkat FIFA paling meroket (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

BERIKUT lima pelatih Timnas Indonesia dengan prestasi kenaikan peringkat FIFA paling meroket. Menariknya, sosok yang dimaksud bukan Shin Tae-yong!

Sejak masa lampau, peringkat FIFA Indonesia memang terbilang fluktuatif. Tercatat, posisi tertinggi skuad garuda adalah di posisi ke-76. Hal itu terjadi pada 1998 saat timnas masih dihuni banyak pemain-pemain legendaris.

Sayangnya, setelah itu posisi Indonesia terus merosot. Terlebih saat PSSI dibekukan Kemenpora RI hingga mendapat sanksi FIFA pada 2015, hal ini membuat peringkat FIFA Timnas Indonesia jeblok hingga ke posisi 191.

Perlahan, kini posisi Indonesia merangkak naik ke posisi 142. Hal ini tidak lepas dari peran para pelatih yang membuat skuad garuda merah banyak kemenangan guna mendulang poin untuk memperbaiki peringkat FIFA Indonesia.

Berikut 5 Pelatih Timnas Indonesia dengan Prestasi Kenaikan Peringkat FIFA Paling Meroket

5. Ivan Kolev

Timnas Indonesia pernah dilatih oleh pelatih asal Bulgaria, Ivan Kolev dalam dua periode. Namun jika berbicara kenaikan peringkat FIFA, maka prestasi terbaiknya terjadi di periode pertamanya, yakni pada kurun waktu 2002-2003.

Kala itu, eks pelatih Persija ini sukses membawa Timnas Indonesia naik 29 peringkat dari posisi 110 hingga ke posisi 109.

4. Shin Tae-yong

Pelatih Timnas Indonesia saat ini, Shin Tae-yong masuk ke dalam jajaran pelatih yang memberi kenaikan peringkat FIFA signifikan. Sejak ditunjuk pada akhir 2019, pelatih asal Korea Selatan ini membawa kenaikan 31 peringkat. Dari yang sedianya di posisi 173 menjadi 142.

Mengingat kontraknya yang masih berjalan dan banyaknya agenda yang masih akan dijalani, maka Shin Tae-yong masih memiliki peluang untuk kembali membawa Indonesia naik peringkat.