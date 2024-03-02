Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pelatih Timnas Indonesia dengan Prestasi Kenaikan Peringkat FIFA Paling Meroket, Nomor 1 Bukan Shin Tae-yong

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |20:03 WIB
5 Pelatih Timnas Indonesia dengan Prestasi Kenaikan Peringkat FIFA Paling Meroket, Nomor 1 Bukan Shin Tae-yong
Shin Tae-yong termasuk pelatih Timnas Indonesia dengan kenaikan peringkat FIFA paling meroket (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

BERIKUT lima pelatih Timnas Indonesia dengan prestasi kenaikan peringkat FIFA paling meroket. Menariknya, sosok yang dimaksud bukan Shin Tae-yong!

Sejak masa lampau, peringkat FIFA Indonesia memang terbilang fluktuatif. Tercatat, posisi tertinggi skuad garuda adalah di posisi ke-76. Hal itu terjadi pada 1998 saat timnas masih dihuni banyak pemain-pemain legendaris.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Libya (Foto: Twitter/@TimnasIndonesia)

Sayangnya, setelah itu posisi Indonesia terus merosot. Terlebih saat PSSI dibekukan Kemenpora RI hingga mendapat sanksi FIFA pada 2015, hal ini membuat peringkat FIFA Timnas Indonesia jeblok hingga ke posisi 191.

Perlahan, kini posisi Indonesia merangkak naik ke posisi 142. Hal ini tidak lepas dari peran para pelatih yang membuat skuad garuda merah banyak kemenangan guna mendulang poin untuk memperbaiki peringkat FIFA Indonesia.

Berikut 5 Pelatih Timnas Indonesia dengan Prestasi Kenaikan Peringkat FIFA Paling Meroket

5. Ivan Kolev

Ivan Kolev

Timnas Indonesia pernah dilatih oleh pelatih asal Bulgaria, Ivan Kolev dalam dua periode. Namun jika berbicara kenaikan peringkat FIFA, maka prestasi terbaiknya terjadi di periode pertamanya, yakni pada kurun waktu 2002-2003.

Kala itu, eks pelatih Persija ini sukses membawa Timnas Indonesia naik 29 peringkat dari posisi 110 hingga ke posisi 109.

4. Shin Tae-yong

Shin Tae-yong

Pelatih Timnas Indonesia saat ini, Shin Tae-yong masuk ke dalam jajaran pelatih yang memberi kenaikan peringkat FIFA signifikan. Sejak ditunjuk pada akhir 2019, pelatih asal Korea Selatan ini membawa kenaikan 31 peringkat. Dari yang sedianya di posisi 173 menjadi 142.

Mengingat kontraknya yang masih berjalan dan banyaknya agenda yang masih akan dijalani, maka Shin Tae-yong masih memiliki peluang untuk kembali membawa Indonesia naik peringkat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189416/tiga_pelatih_top_dunia_berikut_ini_menolak_menangani_timnas_indonesia-T109_large.jpg
3 Pelatih Top Dunia yang Menolak Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 John Heitinga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189407/timnas_finlandia_berpotensi_lawan_timnas_indonesia_di_fifa_series_2026_huuhkajat-Sp4e_large.jpg
Timnas Indonesia Resmi Lawan Finlandia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189292/john_heitinga_disebut_telah_menolak_tawaran_melatih_timnas_indonesia-MqAB_large.jpg
Media Belanda Ungkap Fakta Mengejutkan Usai John Heitinga Tolak Tawaran Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189124/john_heitinga_tolak_tawaran_latih_timnas_indonesia_johnheitinga-hsuU_large.jpg
John Heitinga Resmi Tolak Tawaran Latih Timnas Indonesia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/12/51/1655005/kabar-dari-thailand-manajer-timnas-biliar-syafril-nasution-ri-masuk-final-women-6-red-snooker-sea-games-2025-ggk.webp
Kabar dari Thailand! Manajer Timnas Biliar Syafril Nasution: RI Masuk Final Women 6 Red Snooker SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/12/ivar_jenner_5_bekerja_keras_saat_timnas_indonesi.jpg
Timnas Indonesia U-22 Gagal ke Semifinal SEA Games 2025, Rekor 14 Tahun Resmi Hancur
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement