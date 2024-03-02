Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Philippe Troussier Akui 2 Laga Timnas Indonesia Lawan Vietnam Bakal Sulit

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |18:06 WIB
Philippe Troussier Akui 2 Laga Timnas Indonesia Lawan Vietnam Bakal Sulit
Philippe Troussier yakin dua laga melawan Timnas Indonesia akan sulit (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)
A
A
A

HANOI – Pelatih Timnas Vietnam, Philippe Troussier, mengakui dua pertandingan melawan Timnas Indonesia akan terasa sulit. Tekanan besar dari suporter lawan di laga tandang serta kombinasi pemain naturalisasi milik Skuad Garuda menjadi kekhawatiran.

Timnas Vietnam akan berhadapan dengan Indonesia dalam lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga pertama akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada 21 Maret 2024.

Yakob Sayuri beraksi di laga Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Lima hari berselang, The Golden Star akan menjamu Timnas Indonesia di My Dinh National Stadium, Hanoi pada 26 Maret 2024 mendatang. Dua pertandingan itu, menurut Troussier, akan terasa sulit.

“Pelatih Philippe Troussier mengatakan dua laga melawan Indonesia akan menjadi dua laga sulit bagi tim Vietnam,” tulis laporan Dantri menggambarkan kekhawatiran Troussier, dikutip pada Sabtu (2/3/2024).

“Selain menghadapi tekanan besar dari lebih dari 80 ribu penonton saat bertandang ke Stadion Bung Karno, tim Vietnam juga harus menghadapi tantangan dari kekuatan lebih dari 10 pemain naturalisasi yang bermain di Asia, Eropa, dan Indonesia,” sambung laporan tersebut.

Seperti dituliskan Dantri, SUGBK yang merupakan kandang Timnas Indonesia memang mempunyai kapasitas 77,193 penonton. Sejalan dengan itu, PSSI saat ini sedang mempercepat proses naturalisasi beberapa pemain tambahan untuk Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      

