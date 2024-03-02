Media Vietnam Prediksi Skuad Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Ada 3 Pemain Naturalisasi Baru!

MEDIA Vietnam, The Thao 247, memprediksi skuad Timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan Timnas Vietnam dalam lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka meyakini, skuad Garuda akan menurunkan kesebelasan terkuat.

Vietnam akan berhadapan dengan Timnas Indonesia dua kali, yakni di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada 21 Maret dan My Dinh National Stadium, Hanoi pada 26 Maret 2024. Dua pertandingan itu merupakan laga krusial bagi kedua tim.

Timnas Vietnam ingin mempertahankan posisi di peringkat kedua Grup F. Sementara, Timnas Indonesia mengincar kemenangan perdana setelah dikalahkan Timnas Irak (1-5), dan ditahan imbang Timnas Filipina (1-1).

Oleh karena itu, kedua tim tentu saja akan menurunkan kesebelasan terbaiknya untuk meraih kemenangan. The Thao 247 memprediksi Timnas Indonesia akan tampil dengan skuad yang lebih kuat ketimbang sebelumnya.

“Pelatih Shin Tae-yong kemungkinan besar akan menurunkan pemain dengan kemampuan dan performa terbaik di timnas Indonesia untuk menghadapi timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026,” tulis The Thao 247, dikutip dari situs resminya pada Sabtu (2/3/2024).

Media Vietnam itu memprediksi Timnas Indonesia akan mempunyai penjaga gawang, pemain bertahan, hingga gelandang anyar. Menurut The Thao 247, Timnas Indonesia akan menggunakan formasi 3-4-3 pada laga mendatang.