HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Cristiano Ronaldo Ternyata Pernah Kesal dan Emosi hingga Blokir Transfermarkt

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |11:45 WIB
Kisah Cristiano Ronaldo Ternyata Pernah Kesal dan Emosi hingga Blokir Transfermarkt
Cristiano Ronaldo kala membela Al Nassr. (Foto: Instagram/@cristiano)
A
A
A

KISAH Cristiano Ronaldo ternyata pernah kesal dan emosi hingga blokir Transfermarkt menarik diulas. Hal itu terjadi karena Ronaldo mendapat nilai pasar murah di situs tersebut.

Dilansir dari All Football, Jumat (1/3/2024), Ronaldo memblokir Transfermarkt karena tidak senang dengan nilai pasarnya yang dituliskan dalam situs itu. Disebutkan, pemain berjuluk CR7 itu memiliki nilai transfer sebensar 75 juta euro atau sekira Rp1,2 triliun.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo pun memblokir Transfermarkt di media sosial. Dia dinilai punya harga sama dengan pemain gagal Manchester United, Romelu Lukaku.

Nilai pasar Cristiano Ronaldo menurun karena sebelumnya dihargai sebesar 100 juta euro atau sekira Rp1,6 triliun. Banderol harga itu ada kala Ronaldo pindah dari Real Madrid ke Juventus kurang dari dua tahun lalu.

Halaman:
1 2
      
