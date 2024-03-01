Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cristiano Ronaldo Frustrasi Al Nassr Diimbangi Tim Juru Kunci

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |06:56 WIB
Cristiano Ronaldo Frustrasi Al Nassr Diimbangi Tim Juru Kunci
Cristiano Ronaldo tak masuk dalam skuad Al Nassr saat menghadapi Al Hazm di Liga Arab Saudi 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

RIYADH - Cristiano Ronaldo terlihat frustrasi saat Al Nassr gagal meraih kemenangan dari tim juru kunci Liga Arab Saudi 2023-2024, Al Hazm. CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- tak masuk dalam skuad Al Nassr karena hukuman larangan bermain tak bisa berbuat apa-apa untuk timnya.

Sekadar diketahui, Al Hazm sendiri saat ini tengah berjuang untuk keluar dari zona degradasi. Hasil imbang kontra Al Nassr praktis membawa mereka naik satu peringkat ke urutan 17.

Al Nassr bermain imbang 4-4 dengan Al Hazm di laga ke-22 Liga Arab Saudi musim ini. Pertandingan sengit tersebut berlangsung di Al-Awwal Stadium, Jumat (1/3/2024) dini hari WIB.

Empat gol Al Nassr gol dicetak oleh Talisca (31'P, 61', 71') dan Sadio Mane (90+4'P). Sedangkan Ahmad Al Mhemaid (53'), Toze (66'), Faiz Selemani (84'), dan Paul Ricardo (90+9').

Hasil imbang dengan Al Hazm membuat Al Nassr gagal melanjutkan rekor tujuh kemenangan secara beruntun di Liga Arab Saudi 2023/2024. Selain itu, Faris Najd -julukan Al Nassr- menempati posisi kedua di klasemen sementara dengan 53 poin dan tertinggal enam angka dari Al-Hilal ditempat pertama.

Sementara Cristiano Ronaldo yang menyaksikan Al Nassr ditahan imbang Al Hazm terlihat frustasi. Ia duduk di tribun VIP dan menunjukkan ekspresi tak percaya atas apa yang didapatkan oleh timnya saat berhadapan dengan tim papan bawah.

