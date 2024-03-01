Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam Bulan Ini, Live di RCTI!

Marselino Ferdinan saat Timnas Indonesia menghadapi Vietnam di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Pertandingan disiarkan secara langsung di RCTI.

Timnas Indonesia akan lebih dulu menjamu The Golden Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Skuad Garuda menghadapi Vietnam pada 21 Maret 2024.

Tim besutan Shin Tae-yong bertekad untuk bisa mendapatkan kemenangan dalam laga nanti. Sebab, pada dua laga sebelumnya, Timnas Indonesia menelan kekalahan 1-5 dari Irak dan bermain imbang 1-1 dengan Filipina.

Persiapan pun terus dilakukan jelang laga kontra Vietnam. Skuad Garuda akan menggelar pemusatan latihan (TC) untuk mematangkan strategi dari pelatih Shin Tae-yong.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji memberikan informasi terkait pemusatan latihan Timnas Indonesia. Ia pun menjelaskan 17 Maret 2024 para pemain sudah berada di Jakarta untuk memulai TC.