HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Gelar TC Jelang Hadapi Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |08:08 WIB
Timnas Indonesia Gelar TC Jelang Hadapi Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Para pemain Timnas Indonesia akan melakukan pemusatan latihan jelang menghadapi Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan (TC) jelang menghadapi Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan leg pertama kontra Vietnam akan berlangsung pada 21 Maret 2024 di Stadion Utama Gelra Bung Karno (SUGBK).

Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji memberikan informasi terkait pemusatan latihan Timnas Indonesia. Ia pun menjelaskan 17 Maret 2024 para pemain sudah berada di Jakarta untuk memulai TC.

 

"Sudah adakan, ada 27 pemain. 17 (Maret) sore datang di hotel, 18 sudah kumpul semua, tanggal 21 main," kata Sumardji di Jakarta, Kamis (29/2/2024).

Usai tampil di SUGBK, Timnas Indonesia akan kembali menghadapi Vietnam di laga keempat putaran kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga tersebut akan berlangsung di My Dinh National Stadium, Selasa (26/3/2026).

Sementara sehari setelah tampil di SUGBK, Sumardji mengatakan Timnas Indonesia langsung bertolak ke Vietnam. Ia menjelaskan Pasukan Garuda akan menggunakan pesawat pribadi dan 27 Maret sudah kembali ke Jakarta.

