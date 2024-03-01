Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tolak Tawaran Klub Liga Arab Saudi, Sergi Roberto Pilih Susul Lionel Messi ke Inter Miami

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |00:04 WIB
Tolak Tawaran Klub Liga Arab Saudi, Sergi Roberto Pilih Susul Lionel Messi ke Inter Miami
Lionel Messi dan Sergi Roberto saat masih bersama di Barcelona (Foto: One Football)
A
A
A

BARCELONA – Bintang Barcelona, Sergi Roberto, dikabarkan telah menolak tawaran dari klub Liga Arab Saudi. Sang pemain lebih memilih menyusul mantan rekan setimnya, Lionel Messi, ke Inter Miami.

Masa depan Roberto bersama Barcelona memang belum jelas sampai saat ini. Kontrak gelandang asal Spanyol itu diketahui akan habis pada musim panas mendatang.

Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, sempat menawari perpanjangan kontrak untuknya. Namun, kini sang pelatih dipastikan bakal cabut pada akhir musim ini sehingga kemungkinan besar dia enggan memperpanjang masa baktinya dengan klub raksasa Catalan itu.

Dengan situasi tersebut, menurut laporan Mundo Deportivo yang dilansir dari Goal International, Rabu (28/2/2024), Roberto saat ini tengah didekati oleh klub divisi dua Arab Saudi, Al Qadisiyah, dengan tawaran yang menggiurkan. Namun, kabarnya dia telah menolak tawaran tersebut dengan alasan pribadi.

Qadasiyah sendiri tengah mengincar promosi ke divisi utama Liga Arab Saudi musim depan. Oleh karena itu, mereka berniat untuk mendatangkan pemain berusia 32 tahun itu.

Di sisi lain, Inter Miami dilaporkan juga tertarik untuk mendapatkan jasa Roberto pada musim panas mendatang. Sebab, mereka ingin terus memperkuat skuad mereka setelah melabuhkan beberapa mantan pemain Barcelona lainnya, seperti Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suarez dan Messi.

Halaman:
1 2
      
