Marcus Rashford Tak Kunjung Moncer, Legenda Manchester United Pasang Badan

MANCHESTER – Legenda Manchester United, Wayne Rooney, pasang badan untuk Marcus Rashford. Pasalnya, striker Man United itu tengah ramai disorot hingga banjir kritikan lantaran tak kunjung tampil moncer.

Rashford sedang dalam masa sulit dalam kariernya di Man United saat ini. Sebab, performa striker asal Inggris itu pada musim ini tidak setajam musim lalu bersama klub berjuluk Setan Merah itu.

Meski begitu, Rooney masih percaya betul dengan kualitas Rashford. Menurutnya, Rashford adalah pemain yang memiliki potensi besar.

Eks bomber Man United itu menilai kesulitan yang menghantui Rashford saat ini karena berbagai faktor. Namun begitu, Rooney meminta juniornya untuk tidak menyerah dan terus bekerja lebih keras.

“Dia adalah pemain yang sedang berkembang, dia punya potensi besar dan sudah menunjukkan banyak hal, tapi menurut saya karena berbagai alasan dia merasa musim ini sulit,” kata Rooney, dikutip dari Metro, Jumat (1/3/2024).

“Kami jelas telah melihat hal-hal di berita utama. Namun bagi Marcus, fokus utamanya adalah menundukkan kepala dan yang lebih penting bekerja keras, menurut saya itulah yang ingin dilihat semua orang,” sambungnya.

“Kemampuannya akan membuat dia bisa mencetak gol, kami ingin melihat Marcus menikmati sepakbolanya, namun juga bekerja keras, bekerja untuk tim, itulah yang ingin dilihat semua orang,” tutur Rooney.