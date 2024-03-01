Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Butuh Bek Kanan, Manchester United Incar Wonderkid Italia

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |07:06 WIB
Butuh Bek Kanan, Manchester United Incar Wonderkid Italia
Raoul Bellanova jadi incaran Manchester United di bursa transfer musim panas 2024 (Foto: Instagram/Raoul Bellanova)
A
A
A

TURIN – Manchester United dikabarkan tertarik dengan salah satu wonderkid asal Italia, Raoul Bellanova, yang memperkuat Torino. Setan Merah sudah memantau sang pemain yang diproyeksikan untuk mengisi pos di bek kanan tim.

Seperti diketahui , saat ini Man United sangat bergantung dengan Diogo Dalot untuk mengisi posisi bek kanan. Pasalnya, pelapisnya, Aaron Wan-Bisssaka, tak mampu tampil konsisten dan kerap kali dilanda cedera.

Beberapa media Inggris pun melaporkan bahwa Setan Merah -julukan Man United- bakal menjual Wan-Bissaka pada bursa transfer musim panas mendatang. Alhasil, mereka bakal mendatangkan pemain untuk menggantikannya.

Nama Bellanova disebut menjadi salah satu nama terdepan yang menjadi target tim asuhan Erik Ten Hag itu. Sebab, terus menunjukkan perkembangan signifikan sepanjang musim ini.

Bahkan, bek kanan berusia 23 tahun itu membukukan tiga assist dan satu gol dalam enam penampilan terakhirnya di Liga Italia. Tentu performa apiknya itu semakin membuat sang raksasa Manchester Merah tertarik meminangnya.

Menurut laporan Football Italia yang dilansir pada Kamis (29/2/2024), Man United bahkan sudah mengirim tim pemantau dalam banyak pertandingan untuk memantau permainan Bellanova. Mereka menunjukkan keseriusan untuk mendatangkannya pada musim panas mendatang.

Halaman:
1 2
      
