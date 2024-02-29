Paulo Dybala Disebut Pemain Paling Berbakat AS Roma Setelah Francesco Totti

Paulo Dybala disebut pemain AS Roma paling berbakat setelah Francesco Totti (Foto: Reuters/Ciro De Luca)

ROMA – Legenda AS Roma, Giuseppe Giannini, melempar pujian setinggi langit kepada Paulo Dybala. Ia bahkan tak segan untuk menyandingkan pemain berjuluk La Joya itu dengan Francesco Totti.

Dybala mulai menunjukkan taringnya bersama AS Roma. Terbaru, striker asal Argentina itu berhasil mencetak hattrick dalam kemenangan Il Lupi 3-2 atas Torino dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024.

Performa Dybala yang ciamik itu turut mengundang perhatian publik, tak terkecuali Giannini. Gelandang yang sukses mengemas 75 gol kala membela Giallorossi itu mengungkapkan pesepakbola berusia 30 tahun itu adalah pemain AS Roma paling bertalenta setelah Totti.

“Ya, dalam hal kualitas dan kreativitas, dia termasuk yang terbaik, jika bukan yang terbaik setelah Francesco (Totti),” kata Giannini, dilansir dari Football Italia, Kamis (29/2/2024).

Pria asal Italia itu mengungkapkan Dybala merupakan sosok penting bagi AS Roma. Bahkan, menurutnya Giallorossi akan kesulitan untuk mencetak gol tanpa hadirnya sosok eks Juventus itu.