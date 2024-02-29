Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Chelsea Kalahkan Leeds United, Mauricio Pochettino Nilai The Blues Belum Maksimal

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |11:18 WIB
Chelsea Kalahkan Leeds United, Mauricio Pochettino Nilai <i>The Blues</i> Belum Maksimal
Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON - Mauricio Pochettino belum puas dengan permainan Chelsea meski timnya berhasil mengalahkan Leeds United 3-2 pada laga lanjutan Piala FA 2023-2024, dini hari tadi. Menurutnya, The Blues belum bermain maksimal di laga tersebut.

Mauricio Pochettino mengatakan kemenangan adalah target utama tinnya dalam laga itu untuk menjaga asa berprestasi dalam ajang tersebut. Namun, pola permainan Chelsea tidak sesuai harapan.

"Kami membutuhkan hasil ini. Namun, itu bukan penampilan yang bagus," kata Mauricio Pochettino dilansir dari laman Chelsea, Kamis (29/2/2024).

Pelatih berusia 51 tahun itu mengatakan Leeds United pun bermain cukup baik dengan memberikan perlawanan ketat untuk timnya yang. Padahal, mereka bertindak sebagai tim tamu, tapi dapat bermain lepas.

"Tentu saja, pujian untuk Leeds United. mereka adalah tim yang penuh percaya diri, tim yang sangat kuat, dan tampil fantastis di Championship dan berada di dekat puncak klasemen," katanya.

Mauricio Pochettino mengatakan Chelsea sempat sangat tertekan pada menit awal laga karena tertinggal lebih dahulu dari Leeds United. Akan tetapi, timnya mampu mengatasi tekanan itu dan akhirnya meraih kemenangan.

