Nova Arianto Soroti Fisik Pemain dalam Seleksi Tahap Pertama Timnas Indonesia U-16: Masih Kurang!

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-16, Nova Arianto, menyoroti fisik pemain dalam seleksi tahap pertama Timnas Indonesia U-16. Dia menilai para pemain yang ikut seleksi masih jauh dari harapan, terutama dari segi fisik.

Pasalnya, Nova ingin memiliki pemain dengan kekuatan fisik yang bagus. Hal itu diperlukan guna menunjang filosofi bermain yang diterapkannya.

Nova mengungkapkan ada beberapa pemain potensial yang diliriknya pada seleksi tahap pertama ini. Namun, harus diakui, mayoritas pemain pada tahap pertama ini masih perlu dibenahi, terutama dari segi fisik, yang menurutnya masih jauh dari harapan.

"Secara fisik, kami melakukan tes VO2 Max, kita bisa melihat secara garis besar, fisik pemain masih kurang. Sehingga, saya melihat mereka bermain 2x25 menit saja banyak yang keram," kata Nova dilansir dari laman resmi PSSI, Rabu (28/2/2024).

Lebih lanjut, Nova menjelaskan bahwa dirinya memang sangat memperhatikan kekuatan fisik para pemainnya. Sebab menurutnya, hal itu menjadi modal utama agar bermain sesuai filosofi yang diterapkannya.

"Analisis kami, mereka bisa mengatur kapan mau joging, jalan, atau lari. Kalau mereka ingin masuk ke tim U-16, mereka harus bermain dengan filosofi saya. Saya membutuhkan pemain-pemain yang mempunyai fisik yang oke. Saya melihat fisik dasar mereka masih jauh dari harapan,” jelas pelatih berusia 45 tahun itu.