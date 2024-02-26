Hasil Chelsea vs Liverpool di Final Piala Liga Inggris 2023-2024: Gol Dianulir Lagi, Lanjut ke Extra Time

Laga Chelsea vs Liverpool di final Piala Liga Inggris 2023-2024 masih 0-0 dan dilanjutkan ke extra time (Foto: Reuters/Paul Childs)

LONDON - Hasil Chelsea vs Liverpool di Final Piala Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Wembley, London, Inggris, Minggu (25/2/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Setelah di babak pertama gol Raheem Sterling dianulir, kali ini giliran Virgil van Dijk. Alhasil, laga dilanjutkan ke babak tambahan atau extra time.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Sejak peluit dibunyikan, Liverpool berusaha mengambil kendali pertandingan. Peluang baru didapat di menit kesembilan ketika umpan silang Andy Robertson menemukan kepala Luis Diaz. Sayangnya, bola sundulan terlalu lemah dan mudah saja diamankan kiper Djordje Petrovic.

Laga mulai berjalan seru. Malo Gusto mengintip peluang di menit ke-13 tetapi sepakannya mengarah tepat ke pelukan Caoimhin Kelleher. Selang semenit, Diaz mengancam lagi lewat tembakan keras yang lagi-lagi bisa ditepis Petrovic dengan baik.

Chelsea nyaris unggul di menit ke-21. Memanfaatkan kemelut, Cole Palmer melepas tembakan dari jarak dekat di kotak penalti. Namun, Kelleher melakukan penyelamatan brilian! Mereka sempat mencetak gol di menit ke-32 lewat Sterling, tetapi wasit menganulir lantaran offside.

Tak hanya Chelsea, Liverpool juga nyaris unggul di menit ke-40. Umpan silang Robertson berhasil ditanduk Cody Gakpo. Bola memantul ke tanah dan kemudian membentur tiang! Alhasil, skor 0-0 bertahan hingga turun minum.

Babak Kedua

Usai turun minum, Chelsea dan Liverpool tidak menurunkan tempo permainannya. The Reds -julukan Liverpool- mampu menjebol gawang Chelsea lewat sundulan Virgil van Dijk di menit ke-60. Tapi gol tersebut dianulir karena Van Dijk sudah dalam posisi offside.