Harry Kane dan Manuel Neuer Motivasi Para Pemain Bayern Munich Beri Perpisahan Indah untuk Thomas Tuchel

Bayern Munich dan Thomas Tuchel resmi berpisah di akhir musim 2023-2024 (Foto: Reuters)

MUNICH - Bayern Munich memutuskan untuk menyelesaikan kerjasama dengan Thomas Tuchel klub pada akhir musim 2023-2024. Dua bintang Bayern Munich, Harry Kane dan Manuel Neuer merasa sedih dan mengajak rekan-rekannya untuk bangkit demi perpisahan yang idah untuk sang pelatih.

Thomas Tuchel akan pergi dari Bayern Munich setelah bertugas sejak Maret 2023. Pelatih berpaspor Jerman itu didepak karena penurunan performa Die Rotten -julukan Bayern Munich- dalam beberapa laga terakhir.

Diketahui, Bayern Munich menelan tiga kekalahan beruntun. Mereka dibekuk Bayer Leverkusen (0-3), Lazio (0-1), dan Bochum (2-3). Baru-baru ini, Bayern Munich juga harus bersusah payah mengalahkan Red Bull Leipzig (2-1).

Penurunan performa ini berdampak pada posisi Die Rotten di Liga Jerman musim ini. Bayern Munich saat ini duduk di posisi kedua dengan selisih delapan poin dari sang pemuncak, Bayer Leverkusen.

Kane yang sudah mengetahui sang pelatih akan pergi merasa sedih. Pemain asal Inggris tersebut menegaskan siap memberikan yang terbaik di sisa pertandingan musim ini.

"Klub telah mengambil keputusan. Kami para pemain harus menunjukkan tanggung jawab kami kepada manajer, tanggung jawab kami kepada klub, untuk memberikan segalanya yang kami miliki untuk musim ini," kata Kane dikutip dari Bavarian Football Work, Minggu (25/2/2024).