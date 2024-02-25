Imran Nahumarury Ungkap Penyebab Malut United Gagal Menang Lawan Semen Padang

JAKARTA - Malut United gagal mencuri kemenangan saat menjamu Semen Padang di Leg I semifinal Liga 2 2023-2024. Pelatih Imran Nahumarury membongkar permasalahan yang menghantui Laskar Kie Raha.

Malut United harus puas bermain 1-1 saat menjamu Semen Padang di Stadion Madya, Jakarta, Minggu (25/2/2024) malam WIB. Mereka justru harus kecolongan lebih dulu lewat gol Firman Juliansyah (41’) sebelum akhirnya menyamakan kedudukan di menit-menit akhir lewat Hari Nur Yulianto (88’).

Usai laga, Imran sejatinya sudah mewanti-mewanti kepada anak asuhnya untuk mewaspadai Kabau Sirah. Ia juga mengakui skema permainannya tidak berjalan dengan baik di babak pertama sehingga harus kecolongan.

“Pertandingan tidak mudah, dari awal saya sudah bilang sama pemain Semen Padang datang dengan tidak terkalahkan. Satu minggu kami persiapan untuk melawan mereka, kami latihan bagaimana mengantisipasi mereka. Tapi itulah sepakbola, kami banyak peluang tapi tidak terjadi gol,” kata Imran dalam jumpa pers usai laga, Minggu (25/2/2024).

“Tapi yang paling penting bagaimana pemain merespons di babak kedua. Babak pertama, gameplan tidak jalan, saya mencoba mengganti beberapa pemain di paruh babak dan pertengahan babak kedua dan itu membawa perubahan,” sambung mantan gelandang Persija Jakarta itu.

Namun dari semua itu, Imran menyoroti penyelesaian akhir Malut United yang terbilang cukup buruk. Akan tetapi, ia tetap bersyukur karena tidak ada anak asuhnya yang cedera sehingga menjadi modal yang bagus untuk laga leg kedua nanti.

“Tapi sekali lagi, kelemahan kami adalah finishing touch. Saya bersyukur para pemain malam hari ini tampil luar biasa dan yang paling penting tidak ada yang cedera, saya pikir dengan modal main seperti ini modal bagus untuk kita tandang nanti,” ungkap Imran.