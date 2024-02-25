Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Malut United vs Semen padang di Liga 2 2023-2024: Hari Nur Yulianto Selamatkan Malut United dari Kekalahan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |21:23 WIB
Hasil Malut United vs Semen padang di Liga 2 2023-2024: Hari Nur Yulianto Selamatkan Malut United dari Kekalahan
Malut United bermain imbang 1-1 atas Semen Padang di Liga 2 2023-2024 (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Malut United menghadapi Semen Padang FC di semifinal leg pertama Liga 2 2023-2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Madya, Jakarta, Minggu (25/2/2024) pukul 19.00 WIB.

Semen Padang berhasil unggul lebih dulu lewat gol Firman Juliansyah di babak pertama. Beruntung, gol telat Hari Nur Yulianto di menit ke-88 berhasil menyelamatkan Malut United dari kekalahan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Laskar Kie Raha -julukan Malut United- langsung menciptakan peluang emas di menit ke-2 lewat tendangan Frets Butuan yang masih bisa ditangkap kiper Semen Padang, Fakhrurrazi. Setelah itu, pertandingan berjalan cukup sengit dengan kedua tim saling jual beli serangan.

Sementara itu, Semen Padang sempat mengancam gawang Malut United lewat tendangan keras yang dilancarkan Ocvian Chanigio di menit ke-22. Berselang dua menit, giliran Laskar Kie Raha yang mengancam gawang Kabau Sirah -julukan Semen Padang- lewat tendangan keras Jeong Homin.

Pramoedya Putra Suhardi nyaris membawa Malut United unggul di menit ke-35. Namun sontekannya masih bisa ditepis dengan sangat baik oleh Fakrurrazi. Setelah itu, laga kembali berjalan sengit. Kendati Laskar Kie Raha tampil cukup dominan, mereka masih belum bisa mencetak gol.

Di menit ke-41, Malut United harus kecolongan lewat gol yang dicetak Firman Juliansyah. Upaya yang dilancarkan pemain Laskar Kie Raha untuk menyamakan kedudukan belum berbuah hasil. Semen Padang untuk sementara unggul 1-0 di babak pertama.

