Persib Bandung Fokus Tatap PSIS Semarang

BANDUNG - Persib Bandung mulai fokus kepada PSIS Semarang usai imbang lawan Barito Putera. Pasalnya, laga pekan ke-26 Liga 1 2023-2024 itu akan digelar di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa 27 Februari 2024.

Pelatih Bojan Hodak mengatakan langkah pertama dalam persiapan ini dengan menggelar latihan secara ringan. Sebab, timnya hanya memiliki persiapan selama dua hari jelang melawan PSIS.

“Kami menonton video dan saya menunjukkan kepada pemain kesalahan yang dilakukan dalam laga sebelumnya (saat lawan Barito Putera),” kata Hodak kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), di Stadion Sidolig, Bandung, Minggu (25/2/2024).

Pelatih asal Kroasia itu meyakini secara permainan, para pemainnya sudah bermain dengan baik. Bahkan, hal itu sudah terjadi di dua laga sebelumnya.

“Kami menguasai permainan hingga 70 menit. Kami jadi tim yang sepenuhnya bermain lebih baik dari lawan,” tutur eks pelatih PSM Makassar itu.

Namun, pelatih berkepala plontos itu merasa pemain yang masuk dari bangku cadangan, tidak memberikan perbedaan. Maka, Persib harus kembali kecolongan dan puas dengan raihan hasil imbang.