Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Fokus Tatap PSIS Semarang

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |22:18 WIB
Persib Bandung Fokus Tatap PSIS Semarang
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberi instruksi saat latihan (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG - Persib Bandung mulai fokus kepada PSIS Semarang usai imbang lawan Barito Putera. Pasalnya, laga pekan ke-26 Liga 1 2023-2024 itu akan digelar di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa 27 Februari 2024.

Pelatih Bojan Hodak mengatakan langkah pertama dalam persiapan ini dengan menggelar latihan secara ringan. Sebab, timnya hanya memiliki persiapan selama dua hari jelang melawan PSIS.

David da Silva membuka keunggulan Persib Bandung atas Barito Putera 1-0 (Foto: Persib Bandung/Susanto Nurhadi Permana)

“Kami menonton video dan saya menunjukkan kepada pemain kesalahan yang dilakukan dalam laga sebelumnya (saat lawan Barito Putera),” kata Hodak kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), di Stadion Sidolig, Bandung, Minggu (25/2/2024).

Pelatih asal Kroasia itu meyakini secara permainan, para pemainnya sudah bermain dengan baik. Bahkan, hal itu sudah terjadi di dua laga sebelumnya.

“Kami menguasai permainan hingga 70 menit. Kami jadi tim yang sepenuhnya bermain lebih baik dari lawan,” tutur eks pelatih PSM Makassar itu.

Namun, pelatih berkepala plontos itu merasa pemain yang masuk dari bangku cadangan, tidak memberikan perbedaan. Maka, Persib harus kembali kecolongan dan puas dengan raihan hasil imbang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/07/51/1652869/lepas-kontingen-ke-sea-games-2025-ketum-pb-pobsi-hary-tanoesoedibjo-optimistis-biliar-raih-3-medali-emas-gai.webp
Lepas Kontingen ke SEA Games 2025, Ketum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo: Optimistis, Biliar Raih 3 Medali Emas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/04/inter_milan.jpg
Kontras Drastis! Inter Menggila, Liverpool Terpuruk Jelang Duel Panas Liga Champions
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement