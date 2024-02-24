Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Fans Persib Bandung Pamer sang Pemain yang Sempat Main Bareng Pesepakbola Top Dunia

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |08:10 WIB
Fans Persib Bandung Pamer sang Pemain yang Sempat Main Bareng Pesepakbola Top Dunia
Para pemain Persib Bandung kala berlatih. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

FANS Persib Bandung pamer sang pemain yang sempat main bareng pesepakbola top dunia. Pemain yang dimaksud adalah Stefano Beltrame, yang pernah main bareng Cristiano Ronaldo.

Ya, Persib Bandung resmi merekrut Stefano Beltrame pada November 2023. Kehadiran gelandang berusia 31 tahun ini langsung jadi sorotan.

Stefano Beltrame

Pasalnya, Stefano Beltrame diketahui pernah memperkuat klub top Eropa, yakni Juventus. Di sana, dia bahkan bermain bareng pesepakbola megabintang dunia, Cristiano Ronaldo.

Beltrame diketahui direkrut Juventus untuk tim U-19 pada 2011. Dia kemudian menjalani masa peminjaman ke sejumlah tim, seperti Bari, Modena, Go Ahead Angles, dan masih banyak lagi lainnya.

Beltrame akhirnya resmi dilepas Juventus ke CSKA Sofia pada 2020. Sebelum merapat ke Persib Bandung, Beltrame membela Maritimo lebih dahulu pada periode 2021 hingga 2023.

Saat membela Juventus, Stefano Beltrame pun sempat merasakan jadi rekan setim Cristiano Ronaldo. Pasalnya, Cristiano Ronaldo memutuskan merapat ke Juventus pada 2018.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/06/11/1652311/donald-trump-raih-fifa-peace-prize-di-acara-drawing-piala-dunia-2026-duk.webp
Donald Trump Raih FIFA Peace Prize di Acara Drawing Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/05/atlet_para_tenis_meja_asian_youth_para_games_2025.jpg
Misi Besar di Dubai! Atlet Tenis Meja Indonesia Janji Bawa Pulang Emas Asian Youth Para Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement