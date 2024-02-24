Fans Persib Bandung Pamer sang Pemain yang Sempat Main Bareng Pesepakbola Top Dunia

FANS Persib Bandung pamer sang pemain yang sempat main bareng pesepakbola top dunia. Pemain yang dimaksud adalah Stefano Beltrame, yang pernah main bareng Cristiano Ronaldo.

Ya, Persib Bandung resmi merekrut Stefano Beltrame pada November 2023. Kehadiran gelandang berusia 31 tahun ini langsung jadi sorotan.

Pasalnya, Stefano Beltrame diketahui pernah memperkuat klub top Eropa, yakni Juventus. Di sana, dia bahkan bermain bareng pesepakbola megabintang dunia, Cristiano Ronaldo.

Beltrame diketahui direkrut Juventus untuk tim U-19 pada 2011. Dia kemudian menjalani masa peminjaman ke sejumlah tim, seperti Bari, Modena, Go Ahead Angles, dan masih banyak lagi lainnya.

Beltrame akhirnya resmi dilepas Juventus ke CSKA Sofia pada 2020. Sebelum merapat ke Persib Bandung, Beltrame membela Maritimo lebih dahulu pada periode 2021 hingga 2023.

Saat membela Juventus, Stefano Beltrame pun sempat merasakan jadi rekan setim Cristiano Ronaldo. Pasalnya, Cristiano Ronaldo memutuskan merapat ke Juventus pada 2018.