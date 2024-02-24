Shin Tae-yong Berencana Terbang ke Belanda, demi Cek Langsung Kondisi Pemain Timnas Indonesia

SEOUL – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berencana terbang ke Belanda. Hal ini dilakukan demi mengecek kondisi para pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang kini berkarier di Belanda.

Shin Tae-yong diketahui saat ini tengah berada di Korea Selatan. Usai membawa Timnas Indonesia mengukir sejarah di Piala Asia 2023 dengan melaju ke babak 16 besar, Shin Tae-yong memutuskan berkumpul dengan keluarga di negara asalnya.

Namun, Shin Tae-yong tetap memikirkan Timnas Indonesia di sela liburannya. Shin bercerita soal proses pengembangan pemain naturalisasi di Timnas Indonesia.

"Soal naturalisasi, kami coba melirik pemain yang berdarah Indonesia. Menurut saya, ada pemain yang lebih baik. Kalau dicermati, ini tidak mudah. Hampir tidak ada pemain naturalisasi ras campuran yang bermain untuk tim," kata Shin Tae-yong, dikutip dari Naver, Sabtu (24/2/2024).

Shin Tae-yong diketahui memang senang menggunakan pemain-pemain naturalisasi. Beberapa pemain yang sudah menjadi andalan adalah Elkan Baggott, Ivar Jenner, hingga Sandy Walsh.