Shin Tae-yong Yakin Timnas Indonesia Bakal Kalahkan Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kami Punya Peluang Bagus!

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, optimis menatap duel melawan Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan depan. Yakin bisa menang, Shin Tae-yong menyebut Timnas Indonesia punya peluang bagus dalam laga tersebut.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan langsung menghadapi Vietnam sebanyak dua pertemuan. Laga itu merupakan lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Pada pertemuan pertama, Timnas Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah. Laga melawan Vietnam akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 21 Maret 2024.

Sementara itu, pada laga kedua, skuad Garuda akan bergantian bertandang ke markas Vietnam. Laga akan digelar di Stadion My Dinh, pada 26 Maret 2024.

Menjelang laga bergengsi itu, Shin Tae-yong sangat percaya diri bisa membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan. Menurutnya, skuad Garuda sangat unggul dalam hal permainan ketimbang The Golden Star Warriors.

“Saya selalu berpikir bahwa kami tidak pernah kalah dengan Vietnam dalam hal permainan. Saya yakin bahwa kami juga memiliki peluang bagus untuk menang dalam pertandingan ini,” ujar Shin Tae-yong, dipetik dari Naver, Sabtu (24/2/2024).