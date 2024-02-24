Apa yang Terjadi jika Shin Tae-yong Tinggalkan Timnas Indonesia pada 1 Juli 2024?

APA yang terjadi jika Shin Tae-yong meninggalkan Timnas Indonesia pada 1 Juli 2024? Kontrak Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia berakhir pada 30 Juni 2024.

Menurut kesepakatan awal dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, kontrak Shin Tae-yong diperpanjang jika Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 dan melaju ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Untuk mencapai target yang kedua masuk kategori berat. Pertama, Timnas Indonesia U-23 tergabung di grup neraka bersama Australia, Yordania dan tuan rumah Qatar.

Kedua, ada potensi Timnas Indonesia U-23 tidak diperkuat pemain-pemain terbaiknya. Tak hanya kesulitan memanggil pemain yang merumput di luar negeri, Shin Tae-yong juga dipusingkan dengan tiga klub Liga 1 2023-2024 yang enggan melepas sang pemain ke Timnas Indonesia U-23, yakni Borneo FC, Persija Jakarta dan PSS Sleman.

Dalam wawancara dengan Naver, Shin Tae-yong mengaku belum mengambil keputusan apakah bakal memperpanjang kontrak atau tidak dengan Timnas Indonesia. Terlebih ada kabar yang mengatakan dirinya masuk radar Federasi Sepakbola Korea Selatan (KFA) untuk dijadikan pelatih Timnas Korea Selatan.

“Saya sempat berbincang dengan Presiden Persatuan Sepakbola Indonesia (PSSI), Erick Thohir mengenai perpanjangan kontrak pada bulan Maret,” kata Shin Tae-yong mengutip dari Naver.