HOME BOLA LIGA INGGRIS

Bournemouth Pernah Permalukan Manchester United, Josep Guardiola Minta Manchester City Waspada

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |19:48 WIB
Bournemouth Pernah Permalukan Manchester United, Josep Guardiola Minta Manchester City Waspada
Pelatih Manchester City, Josep Guardiola. (Foto: Reuters)
A
A
A

BOURNEMOUTH - Pelatih Manchester City, Josep Guardiola meminta anak buahnya untuk tak meremehkan Bournemouth jelang bentroknya kedua tim di laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Menurut Guardiola, Bournemouth bisa membuat kejutan, seperti saat mampu mempermalukan Man United di Old Trafford.

Ya, Manchester City akan bersua dengan Bournemouth di pekan ke-26 Liga Inggris 2023-2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Vitality Stadium, Bournemouth, Inggris pada Minggu 25 Februar 2024 pukul 00.30 WIB.

Guardiola langsung menyoroti performa apik Bournemouth belakangan ini. Pelatih asal Spanyol itu bahkan menyinggung kemenangan The Cherries -julukan Bournemouth- (3-0) di markas Manchester United, Old Trafford.

“Mereka menang di Old Trafford, bermain sangat baik melawan Spurs dan di Newcastle mereka luar biasa. Sangat (menerapkan permainan) langsung," kata Guardiola dilansir dari laman resmi Manchester City, Sabtu (24/2/2024).

Manchester City

Sejatinya, Bournemouth memang belum konsisten dalam beberapa laga terakhir. Akan tetapi, Guardiola meminta timnya tetap waspada dengan permainan cepat nan agresif khas The Cherries.

“Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit besok dan kami akan fokus pada pertandingan itu dan pertandingan berikutnya," tutur Guardiola.

Halaman:
1 2
      
