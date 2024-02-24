Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Tak Mau Liverpool Terpuruk seperti Manchester United, Arsene Wenger: Jangan Terima Saran Pelatih Baru dari Jurgen Klopp

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |18:59 WIB
Tak Mau Liverpool Terpuruk seperti Manchester United, Arsene Wenger: Jangan Terima Saran Pelatih Baru dari Jurgen Klopp
Mantan pelatih Arsenal, Arsene Wenger. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON - Jurgen Klopp dikabarkan akan merekomendasi pelatih baru untuk Liverpool ketika dirinya resmi meninggalkan klub berjuluk The Reds tersebut. Mengetahui isu itu, Arsene Wenger lantas menyarankan Liverpool untuk tak mengikut saran dari Klopp tersebut.

Mantan pelatih Arsenal itu memperingatkan Liverpool untuk tak mengulangi kesalahan seperti Manchester United. Di mana Man United justru terpuruk usai mengikuti saran dari Sir Alex Ferguson terkait pelatih penerusnya.

Sebagai informasi, Jurgen Klopp sudah mengumumkan tidak akan lagi bersama Liverpool untuk musim 2024-2025. Pelatih asal Jerman itu memilih untuk beristirahat dan meninggalkan The Reds pada Juni 2024 mendatang.

Sementara Arsene Wenger memperingatkan Liverpool untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, seperti Manchester United. Menurutnya Liverpool tidak perlu mengikuti saran Jurgen Klopp dalam mencari pelatih baru.

Jurgen Klopp

“Saya rasa tidak, kecuali dia secara resmi ditunjuk oleh Liverpool sebagai penasihat," kata Arsene Wenger dikutip dari Tribalfootball, Sabtu (24/2/2024).

Sebelumnya pada 2013, Sir Alex Ferguson memutuskan untuk pensiun dan menyarankan Manchester United untuk menjadikan David Moyes sebagai penggantinya. Namun, pelatih asal Skotlandia itu gagal membuat The Red Devils -julukan Manchester United- tampil bagus dan membuatnya dipecat pada April 2014.

