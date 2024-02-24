Arsenal vs Newcastle United: Demi 3 Poin, Mikel Arteta Siapkan Strategi Berbeda

LONDON - Pelatih Arsenal, Mikel Arteta akan mencoba pendekatan yang berbeda saat menjamu Newcastle United di laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Ia akan menerapkan strategi berbeda demi bisa bisa menaklukkan Newcastle yang diakuinya pun kini tampil lebih kuat.

Ya, Arsenal akan berhadapan dengan Newcastle United di pekan ke-26 Liga Inggris 2023-2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Emirates Stadium, London, Inggris pada Minggu 25 Februari 2024 pukul 03.00 WIB.

Pada pertemuan sebelumnya, Arsenal harus pasrah kehilangan tiga poin di St James Park, November 2023 lalu. The Gunners -julukan Arsenal- kalah 0-1 lewat gol kontroversial Anthony Gordon.

Arteta mengatakan, The Gunners tidak punya dendam dengan kekalahan itu. Namun, dia menegaskan fokus Arsenal saat ini adalah mengklaim tiga poin.

"Setiap klub selalu punya sejarah. Selalu ada apa yang terjadi sebelumnya, apa yang akan terjadi selanjutnya. Kami tahu pentingnya pertandingan ini, kami hanya fokus pada apa yang harus kami lakukan," kata Arteta dikutip dari laman resmi Arsenal, Sabtu (24/2/2024).