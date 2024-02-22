Prediksi Line Up Mengerikan Los Galacticos Jilid 3 Bikin Lawan Ketar-ketir Usai Kylian Mbappe Gabung Real Madrid

Kylian Mbappe dirumorkan telah sepakat bergabung dengan Real Madrid di bursa transfer musim panas 2024. (Foto: Reuters)

PREDIKSI line up mengerikan Los Galacticos jilid 3 bikin lawan ketar-ketir usai Kylian Mbappe gabung Real Madrid akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, Madrid tampaknya makin mengerikan pada musim 2024-2024 mendatang.

Pasalnya jika Kylian Mbappe benar-benar bergabung ke Santiago Bernabeu seperti rumor yang beredar, maka Madrid dipastikan bakal memiliki Los Galacticos jilid ketiga. Los Galacticos sendiri memiliki arti galaxy yang menandakan bintang.

Upaya Madrid mendatangkan berbagai pemain bintang itulah yang membuat klub asal Spanyol tersebut mendapatkan julukan Los Galacticos. Pada edisi pertamanya, kala itu Madrid berhasil memboyong nama-nama besar seperti Luiz Figo, Ronaldo Nazario, Roberto Carlos, David Beckham, hingga Zinedine Zidane.

Lalu Madrid kembali mencoba memperkuat skuadnya dengan para pemain bintang lagi pada edisi Los Galacticos edisi kedua. Kala itu Madrid diperkuat Karim Benzema, Ricardo Kaka, Mesut Ozil, James Rodriguez, dan tentu Cristiano Ronaldo.

Terkini, Madrid berpotensi membangun Los Galacticos jilid ketiga. Hal tersebut sejatinya sudah dilakukan Madrid saat mendatangkan Jude Bellingham dan beberapa nama besar lainnya.

Akan tetapi, Los Galacticos jilid 3 itu semakin sempurna jika Mbappe benar-benar bergabung ke Madrid di musim panas 2024 mendatang. Saat ini Mbappe hanya memiliki kontrak sampai akhir musim 2023-2024 saja bersama Paris Saint-Germain (PSG).

PSG jelas berupaya memperpanjang striker andalan mereka tersebut. Namun, Mbappe tampaknya sudah bulat untuk bergabung ke dalam tim berjuluk Los Merengues tersebut.

Hadirnya Mbappe jelas melengkapi kekosongan di skuad Madrid saat ini. Seperti yang diketahui, di musim 2023-2024 ini Madrid hanya memiliki satu striker saja, yakni Joselu.