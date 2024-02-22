Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Petik Pelajaran Berharga saat Kalah 0-1 dari FC Porto, Mikel Arteta: Kami Balas di Leg Kedua!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |13:37 WIB
Petik Pelajaran Berharga saat Kalah 0-1 dari FC Porto, Mikel Arteta: Kami Balas di Leg Kedua!
Arsenal kalah 0-1 dari Porto di leg I 16 besar Liga Champions 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

PORTO - Pelatih Arsenal, Mikel Arteta memastikan skuadnya telah memetik pelajaran berharga usai dikalahkan FC Porto 0-1 di leg pertama 16 besar Liga Champions 2023-2024. Dengan mempelajari segala kekurangan itu, Arteta yakin Arsenal bisa membalas di leg kedua dan menang di hadapan pendukung mereka langsung.

Ya, The Gunners -julukan Arsenal- baru saja kalah 0-1 dari FC Porto pada leg pertama turnamen kasta tertinggi klub Eropa tersebut. Laga itu dimainkan di markas Porto, tepatnya di Stadion Dragao, Porto, pada Kamis (22/2/2024) dini hari WIB.

Usai menelan kekalahan, Mikel Arteta mengatakan kemenangan mutlak wajib diraih Arsenal dalam leg kedua melawan FC Porto nanti. Hal itu jelas karena Arteta belum mau Arsenal tersisih dari Liga Champions 2023-2024.

"Sekarang sudah jelas, ini sudah separuh waktunya. Kalau mau ke perempatfinal harus mengalahkan lawan, itu jelas. Itulah tujuannya," kata Mikel Arteta dilansir dari laman Arsenal, Kamis (22/2/2024).

FC Porto vs Arsenal

Pelatih berusia 41 tahun itu mengatakan Arsenal dapat bertahan dalam Liga Champions juga keinginan besar suporter. Karena itu, Arteta berharap Arsenal tmnya tidak mengecewakan mereka dalam laga kandang mendatang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/51/1651471/eng-hian-raih-emas-sea-games-2025-memang-wajib-tapi-banyak-faktor-penentu-fse.webp
Eng Hian: Raih Emas SEA Games 2025 Memang Wajib, Tapi Banyak Faktor Penentu
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/10/05/trofi_piala_dunia.jpg
Jadwal Drawing Piala Dunia 2026: Simak Format, Pot dan Daftar Negara yang Lolos
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement