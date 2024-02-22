Petik Pelajaran Berharga saat Kalah 0-1 dari FC Porto, Mikel Arteta: Kami Balas di Leg Kedua!

PORTO - Pelatih Arsenal, Mikel Arteta memastikan skuadnya telah memetik pelajaran berharga usai dikalahkan FC Porto 0-1 di leg pertama 16 besar Liga Champions 2023-2024. Dengan mempelajari segala kekurangan itu, Arteta yakin Arsenal bisa membalas di leg kedua dan menang di hadapan pendukung mereka langsung.

Ya, The Gunners -julukan Arsenal- baru saja kalah 0-1 dari FC Porto pada leg pertama turnamen kasta tertinggi klub Eropa tersebut. Laga itu dimainkan di markas Porto, tepatnya di Stadion Dragao, Porto, pada Kamis (22/2/2024) dini hari WIB.

Usai menelan kekalahan, Mikel Arteta mengatakan kemenangan mutlak wajib diraih Arsenal dalam leg kedua melawan FC Porto nanti. Hal itu jelas karena Arteta belum mau Arsenal tersisih dari Liga Champions 2023-2024.

"Sekarang sudah jelas, ini sudah separuh waktunya. Kalau mau ke perempatfinal harus mengalahkan lawan, itu jelas. Itulah tujuannya," kata Mikel Arteta dilansir dari laman Arsenal, Kamis (22/2/2024).

Pelatih berusia 41 tahun itu mengatakan Arsenal dapat bertahan dalam Liga Champions juga keinginan besar suporter. Karena itu, Arteta berharap Arsenal tmnya tidak mengecewakan mereka dalam laga kandang mendatang.