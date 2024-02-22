Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Mikel Arteta Beber Penyebab Arsenal Kalah 0-1 dari FC Porto di 16 Besar Liga Champions 2023-2024

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |07:41 WIB
Mikel Arteta Beber Penyebab Arsenal Kalah 0-1 dari FC Porto di 16 Besar Liga Champions 2023-2024
Mikel Arteta bicara penyebab Arsenal kalah 0-1 dari FC Porto (Foto: Reuters/Peter Cziborra)
A
A
A

PORTO - Mikel Arteta mengungkapkan penyebab Arsenal kalah 0-1 dari FC Porto di leg I babak 16 Besar Liga Champions 2023-2024. Menurutnya, The Gunners kurang agresif terutama dengan penguasaan bola di sepertiga akhir lapangan.

Arsenal harus rela pulang dari kandang FC Porto dengan tangan kosong. Bermain di Stadion Do Dragao, Porto, Kamis (22/2/2024) dini hari WIB, mereka dipaksa menyerah 0-1 lewat gol Galeno di menit-menit akhir pertandingan alias menit 90+3.

FC Porto vs Arsenal

Meriam London jauh dari performa terbaik dalam menyerang. Sementara upaya menakjubkan Galeno memberi kemenangan bagi tim tuan rumah dan keunggulan agregat menjelang leg kedua di Inggris dalam waktu tiga minggu ke depan.

Berbicara setelah laga, Arteta tidak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya atas penampilan Arsenal. Ia menyebut kurang agresifnya Gabriel Jesus dkk di sepertiga akhir lapangan hingga gagal melakukan satu tembakan tepat sasaran, jadi penyebab kekalahan.

“Kami harus mengelolanya dengan lebih baik. Kami tidak bisa menang dengan cara kami menangani bola dalam tiga kesempatan di area dalam," kata Arteta, dikutip dari Mirror, Kamis (22/2/2024).

"Kami kurang mengancam. Kami kurang agresif, terutama dengan penguasaan bola di sepertiga akhir lapangan," tambah pria asal Spanyol itu.

Halaman:
1 2
      
