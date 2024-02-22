Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Cuma Cedera Ringan, Marcus Thuram Dipastikan segera Kembali Perkuat Inter Mian

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |00:25 WIB
Cuma Cedera Ringan, Marcus Thuram Dipastikan segera Kembali Perkuat Inter Mian
Marcus Thuram saat Inter Milan menghadapi Atletico Madrid (Foto: Reuters)
A
A
A

MILAN – Penggawa Inter Milan, Marcus Thuram, dikabarkan hanya mengalami cedera ringan setelah mengalami masalah dalam laga Leg I babak perempat final Liga Champions 2023-2024 kontra Atletico Madrid. Sang pemain pun dikabarkan hanya akan absen beberapa pekan.

Nerazzurri -julukan Inter- sukses mengalahkan Atletico Madrid 1-0 dalam leg pertama yang berlangsung di Giuseppe Meazza pada Rabu (21/2/2024) dini hari WIB. Gol tunggal itu dicetak oleh Marko Arnautovic pada menit 79.

Namun, kemenangan itu dibayar dengan cederanya Thuram. Dia tampil sebagai starter, tetapi terpaksa ditarik keluar lapangan pada babak kedua setelah mengalami masalah pada kaki kanannya di penghujung babak pertama.

Setelah itu, penyerang asal Prancis tersebut diganti oleh Arnautovic. Dia pun nampak sangat frustrasi dengan cederanya ketika duduk di bangku cadangan.

Namun, menurut laporan Football Italia yang dilansir pada Rabu (21/2/2024), Thuram hanya mengalami cedera ringan. Dia menderita kontraktur pada otot adductor kaki kanannya.

Akan tetapi, striker asal Prancis itu bakal menjalani pemeriksaan lebih lanjut pada Kamis (22/2/2024) untuk mengetahui lebih detail soal kondisi cederanya. Dia pun diprediksi bakal absen sekira lebih dari dua minggu.

