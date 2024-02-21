Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024: Hokky Caraka Ingin Bantu PSS Sleman Kalahkan Bhayangkara FC

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |23:54 WIB
Liga 1 2023-2024: Hokky Caraka Ingin Bantu PSS Sleman Kalahkan Bhayangkara FC
Hokky Caraka di sesi latihan bersama PSS Sleman (Foto: Instagram/PSS Sleman)
JAKARTA - Striker Timnas Indonesia, Hokky Caraka, berambisi membawa PSS Sleman mengalahkan Bhayangkara FC. Hokky mengklaim mentalitasnya telah bertambah usai membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.

Super Elja -julukan PSS Sleman- akan bertandang ke markas The Guardians -julukan Bhayangkara FC- dalam pekan ke-25 Liga 1-2023-2024. Laga ini bakal digelar pada Kamis (22/02/2024) sore WIB di Stadion Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta.

Tim asuhan Risto Vidakovic itu pun datang ke PTIK dengan membawa 21 pemain termasuk Hokky Caraka untuk berjumpa The Guardians. Bomber masa depan Timnas Indonesia itu memastikan bahwa semua pemain PSS Sleman sudah siap dan akan berjuang habis-habisan demi meraih tiga poin.

“Secara prinsip, para pemain sudah siap untuk pertandingan besok karena sudah menjalani persiapan dengan baik. Kami tinggal berjuang keras untuk bisa memenangkan pertandingan besok,” ujar Hokky Caraka di Ruang Jumpa Pers Stadion PTIK, Jakarta, dikutip dari laman resmi PSS Sleman, Rabu (21/2/2024).

Sebelumnya, Hokky Caraka telah mengikuti Piala Asia 2023 di Qatar bersama Timnas Indonesia. Striker 21 tahun itu pun mengaku mentalitasnya telah bertambah. Karenanya, ia ingin membantu PSS menyelesaikan sisa pertandingan di Liga 1 termasuk kontra Bhayangkara dengan kemenangan.

“Mengenai tambahan mental, menurut saya tentu itu pasti ada. Saya ingin membuktikan hal tersebut sehingga bisa membantu PSS meraih poin maksimal pada pertandingan besok” tegas Hokky Caraka.

