Upaya PSS Sleman agar Ditonton Suporter, Jajaki Opsi Kandang Baru

SLEMAN – PSS Sleman berupaya agar pertandingan mereka bisa ditonton suporter kala berlaga di Liga 1. Hal itu dilakukan dengan menjajaki opsi kandang baru.

Diketahui, kandang PSS Sleman, yakni Stadion Maguwoharjo, yang berlokasi di Sleman, Yogyakarta, kini sedang direnovasi. Alhasil, PSS Sleman harus mencari stadion lain untuk menggelar laga kandang.

Stadion Sultan Agung pun dipilih sebagai venue kandang mereka saat menjamu Persikabo 1973 pekan lalu dalam laga pekan ke-24 Liga 1 2023-2024. Stadion yang berada di bilangan Bantul itu dipilih karena lokasinya yang dekat dengan Sleman sehingga bisa menghemat biaya operasional.

"Pertimbangan kami untuk menjalani laga di Stadion Sultan Agung sebenarnya karena tentu secara jarak lebih dekat. Secara biaya operasional tentu akan lebih hemat jika berkandang di sana," kata Presiden Direktur PT Putra Sleman Sembada (PT PSS), Gusti Randa, dikutip dari laman resmi PT LIB, Sabtu (10/2/2024).

Masalahnya, Super Elang Jawa -julukan PSS Sleman- bisa menggelar laga di Stadion Sultan Agung dengan sebuah syarat dari pihak pengelola. Syarat tersebut adalah tanpa adanya penonton yang hadir langsung untuk memberikan dukungan.

“Masalahnya adalah dari pihak stadion tidak memperbolehkan PSS untuk menggunakan stadion dengan penonton. Hal ini tentu menjadi masalah apalagi larangan dengan penonton dari PSS telah berakhir," jelas Gusti.