Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Upaya PSS Sleman agar Ditonton Suporter, Jajaki Opsi Kandang Baru

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |23:32 WIB
Upaya PSS Sleman agar Ditonton Suporter, Jajaki Opsi Kandang Baru
PSS Sleman kala berlaga. (Foto: PSS Sleman)
A
A
A

SLEMAN PSS Sleman berupaya agar pertandingan mereka bisa ditonton suporter kala berlaga di Liga 1. Hal itu dilakukan dengan menjajaki opsi kandang baru.

Diketahui, kandang PSS Sleman, yakni Stadion Maguwoharjo, yang berlokasi di Sleman, Yogyakarta, kini sedang direnovasi. Alhasil, PSS Sleman harus mencari stadion lain untuk menggelar laga kandang.

PSS Sleman

Stadion Sultan Agung pun dipilih sebagai venue kandang mereka saat menjamu Persikabo 1973 pekan lalu dalam laga pekan ke-24 Liga 1 2023-2024. Stadion yang berada di bilangan Bantul itu dipilih karena lokasinya yang dekat dengan Sleman sehingga bisa menghemat biaya operasional.

"Pertimbangan kami untuk menjalani laga di Stadion Sultan Agung sebenarnya karena tentu secara jarak lebih dekat. Secara biaya operasional tentu akan lebih hemat jika berkandang di sana," kata Presiden Direktur PT Putra Sleman Sembada (PT PSS), Gusti Randa, dikutip dari laman resmi PT LIB, Sabtu (10/2/2024).

Masalahnya, Super Elang Jawa -julukan PSS Sleman- bisa menggelar laga di Stadion Sultan Agung dengan sebuah syarat dari pihak pengelola. Syarat tersebut adalah tanpa adanya penonton yang hadir langsung untuk memberikan dukungan.

“Masalahnya adalah dari pihak stadion tidak memperbolehkan PSS untuk menggunakan stadion dengan penonton. Hal ini tentu menjadi masalah apalagi larangan dengan penonton dari PSS telah berakhir," jelas Gusti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gusti Randa liga 1 PSS Sleman
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/11/1646769/link-live-streaming-washington-spirit-vs-gotham-fc-tayang-di-vision-iuo.webp
Link Live Streaming Washington Spirit vs Gotham FC Tayang di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/22/black_steel_fc_papua.jpg
Hasil Pro Futsal League: Black Steel FC Papua Hancurkan Kuda Laut Nusantara 5-1
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement