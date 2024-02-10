Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jaga Alfeandra Dewangga dari Buruan Klub Lain, PSIS Semarang Resmi Perpanjang Kontrak Sampai 2027!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |22:29 WIB
Jaga Alfeandra Dewangga dari Buruan Klub Lain, PSIS Semarang Resmi Perpanjang Kontrak Sampai 2027!
Alfreanda Dewangga perpanjang kontrak di PSIS Semarang. (Foto: PSIS Semarang)
A
A
A

ALFREANDA Dewangga resmi perpanjang kontrak bersama PSIS Semarang hingga 2027. Manajemen PSIS Semarang langsung memagari Dewangga dengan kontrak panjang karena kontribusinya yang cukup besar dan sekaligus mengamankan sang pemain dari buruan klub lain.

Sebenarnya, kontrak Dewangga baru akan habis pada 2025 di PSIS Semarang. Tetapi, Chief Executive Officer (CEO) PSIS Semarang, Yoyok Sukawi, mengatakan timnya buru-buru menyodorkan kontrak baru karena masih membutuhkan jasa Dewangga dalam beberapa tahun ke depan.

Alfreanda Dewangga

"Hari ini kami umumkan bahwa PSIS dan Dewangga sepakat kembali melanjutkan kerja sama kontrak profesional hingga tahun 2027. Dewangga kami perpanjang karena memang kontribusinya selama ini cukup apik bersama PSIS," ucap Yoyok, dilansir dari laman PSIS, Sabtu (10/2/2024).

"Tim pelatih juga mengatakan bahwa Dewangga salah satu pemain serbabisa karena dapat dimainkan di beberapa posisi. Sukses terus ya Dewangga dan bawa PSIS berprestasi," tambahnya.

