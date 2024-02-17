Kisah Paul Pogba Pertama Kali Peluk Agama Islam, Tenang saat Belajar Salat hingga Putuskan Mualaf

KISAH Paul Pogba pertama kali memeluk agama Islam menarik untuk diulas. Sebab, ia menemukan ketenangan saat belajar salat hingga akhirnya memutuskan menjadi mualaf.

Sang ibu, yakni Yeo Pogba, sejatinya beragama Islam. Namun, Paul Pogba memilih mengikuti keyakinan sang ayah, Fassou Antoine Pogba. Pun begitu, kakak kembarnya Mathias dan Florentin, mengikuti agama sang ibu.

Baru di usia remaja, Paul berkawan dengan sejumlah orang yang beragama Islam. Di saat yang bersamaan, ia juga tengah mencari ketenangan.

Di masa-masa awal mengenal agama Islam, Pogba belajar melaksanakan salat. Tak disangka, pria asal Prancis itu merasakan ketenangan di dalam hatinya. Sejak saat itulah, ia memutuskan memeluk agama Islam.

“Saya mempertanyakan banyak hal di dalam diri saya, lalu saya memulai riset. Pernah sekali saya beribadah dengan rekan saya dan saya merasakan sesuatu yang berbeda," ungkap Pogba kepada Independent, pada 2020.

"Akhirnya saya meneruskan salat. Anda harus salat lima waktu sehari, itu adalah salah satu rukun Islam,” imbuh pria yang kini berusia 30 tahun itu.