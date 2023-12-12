Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Jaga-Jaga Paul Pogba Terkena Hukuman Larangan Main 4 Tahun, Juventus Mulai Dekati Gelandang Timnas Ukraina

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |17:37 WIB
Jaga-Jaga Paul Pogba Terkena Hukuman Larangan Main 4 Tahun, Juventus Mulai Dekati Gelandang Timnas Ukraina
Pemain Juventus, Paul Pogba. (Foto: Instagram/paulpogba)
A
A
A

TURIN – Penggawa Juventus, Paul Pogba terancam terkena hukuman larangan bermain selama empat tahun. Menanggapi masalah tersebut, tim berjuluk Bianconeri itu langsung bergerak cepat mencari pengganti Pogba dan gelandang Timnas Ukraina, Heorhiy Sudakov menjadi kandidat terkuat.

Seperti diketahui, Pogba sedang mengalami masalah. Dia terancam mendapatkan skors selama empat tahun dari dunia sepakbola.

Hal itu terjadi karena pemain asal Prancis itu diduga melakukan dopping. Meski kasusnya masih diproses, kemungkinan besar dia tetap akan diskors dalam waktu yang lama.

Karena itu, menurut laporan Tuttosport yang dilansir dari Football Italia, pada Selasa (12/12/2023), Bianconeri mengincar Heorhiy Sudakov untuk menggantikan posisi yang ditinggal Pogba. Kabarnya, mereka membutuhkan dana sebesar 30 juta Euro (Rp505 miliar) untuk memboyongnya dari Shakhtar Donetsk.

Paul Pogba

Direktur Olahraga Juventus, Cristiano Giuntoli disebut berencana membawa gelandang berusia 21 tahun itu ke Allianz Stadium pada bursa transfer Januari mendatang. Namun, mereka dilaporkan masih membutuhkan dana segar agar bisa menebus banderol tersebut.

Halaman:
1 2
      
