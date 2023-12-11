Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Percepat Transfer Kalvin Phillips, Juventus Segara Lakukan Pertemuan dengan Manchester City

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |21:00 WIB
Percepat Transfer Kalvin Phillips, Juventus Segara Lakukan Pertemuan dengan Manchester City
Pemain Manchester City, Kalvin Phillips. (Foto: Instagram/kalvinphillips)
TURIN Juventus dikabarkan tengah mengincar penggawa Manchester City yang bernama Kalvin Phillips. Tim asuhan Massimiliano Allegri itu pun tampak serius, karenanya Juventus akan mengirimkan Direktur Olahraga merkea, Cristiano Giuntolo untuk segera berdiskusi dengan pihak Man City.

Menurut laporan Football Italia, Senin (11/12/2023), Giuntoli akan segera bertemu dengan kubu Man City untuk mulai membahas peluang mereka mendatangkan Phillips. Diharapkan, mantan gelandang Leeds United itu bisa didaratkan ke Turin pada jendela transfer Januari 2024.

Kemungkinan, Juventus akan melakukan pembicaraan setelah Man City melawat ke Arab Saudi untuk berlaga di Piala Dunia Antarklub. Adapun gelaran tersebut baru akan berlangsung pada 20 Desember 2023.

Masih menurut laporan Football Italia, Juventus ingin mengontrak Phillips dengan status pinjaman dan opsi pembelian di musim panas. Diharapkan, kubu Man City juga tertarik dengan opsi yang diinginkan Si Nyonya Tua -julukan Juventus- ini.

Kalvin Phillips

Tak ayal jika Juventus mengincar Phillips. Pasalnya, mereka memang sedang mencari sosok gelandang baru untuk menambah kekuatan di pos lini tengah. Seperti kita tahu, mereka harus kehilangan Paul Pogba dan Nicolo Fagioli yang terkena larangan bermain.

