Inter Milan Menang Telak 4-0 atas Salernitana, Simone Inzaghi Makin Pede Hadapi Atletico Madrid di 16 Besar Liga Champions

MILAN – Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, memuji habis timnya usai menang telak 4-0 atas Salernitana di pekan ke-24 Liga Italia 2023-2024. Sukses menang 4-0, Inzaghi menjadi semakin percaya diri menatap laga berikutnya yang akan dilakoni Inter Milan, yakni melawan Atletico Madrid di leg I babak 16 besar Liga Champions 2023-2024.

Bagi Inzaghi, Inter Milan berhasil megimplementasikan taktik dengan baik dalam pertandingan itu. Alhasil, kemenangan bisa diraih dengan begitu besar.

“Para pemain hebat, kami memainkan permainan profesional dengan pendekatan yang tepat. Kami tahu Salernitana menimbulkan banyak masalah bagi banyak tim akhir-akhir ini, termasuk Napoli, Juventus, dan AC Milan,” kata Inzaghi, dikutip dari Football Italia, Sabtu (17/2/2024).

“Secara keseluruhan, tim menjadi lebih matang, kami menguasai ruang dengan baik dan hampir selalu menjaga keseimbangan juga,” sambungnya.

Lebih lanjut, Inzaghi mengatakan kemenangan ini akan menjadi gambaran kekuatan Inter Milan menjelang babak 16 besar Liga Champions 2023-2024. Mereka akan bersua dengan Atletico Madrid pada Rabu 21 Februari 2024.

“Itu adalah pertandingan yang sangat penting sebelum pertandingan Liga Champions dan kami melakukan pendekatan yang tepat sejak awal,” tegas Inzaghi.