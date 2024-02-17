Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Xavi Hernandez Ungkap Pesan Haru Jelang Celta Vigo vs Barcelona

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |15:49 WIB
Xavi Hernandez Ungkap Pesan Haru Jelang Celta Vigo vs Barcelona
Xavi Hernandez mengungkap pesan haru untuk pendukung Barcelona (Foto: Reuters/Vincent West)
A
A
A

BARCELONA - Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, berterima kasih atas dukungan para penggemar selama ini jelang laga Liga Spanyol 2023-2024 kontra Celta Vigo. Menurutnya, dukungan itu telah membangkitkan antusiasme skuad.

Barcelona akan bertandang ke markas Celta Vigo, Estadio de Balaidos, Vigo, Spanyol pada Minggu 18 Februari 2024 pukul 00.30 WIB. Laga tersebut merupakan lanjutan pekan ke-25 Liga Spanyol 2023-2024.

Xavi Hernandez

Menjelang pertandingan itu, Xavi menyampaikan pesan kepada para suporter Barcelona. Pelatih berpaspor Spanyol itu berterima kasih dan meminta para penggemar untuk terus mendukung Blaugrana.

“Terima kasih. Kami membangkitkan antusiasme, kami telah memberikan segalanya. Senang dengan komitmen para pemain," ujar Xavi, mengutip dari Marca, Sabtu (17/2/2024).

"Para penggemar menyadari situasi ini dan kami telah memenangkan dua gelar dan kami masih harus bersaing. Orang-orang menyemangati saya di Montjuïc. Waktu saya akan positif,” sambung pria berusia 44 tahun itu.

“Di luar warisan para pesepakbola, ada dua gelar. Sungguh menyenangkan bisa pergi ke Camp Nou dan Montjuïc. Saya meminta Anda untuk mendukung tim,” tukas Xavi.

Halaman:
1 2
      
