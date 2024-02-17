Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Lamine Yamal Akui Xavi Hernandez Salah Satu yang Berjasa dalam Kariernya di Barcelona

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |04:03 WIB
Lamine Yamal Akui Xavi Hernandez Salah Satu yang Berjasa dalam Kariernya di Barcelona
Xavi Hernandez dan Lamine Yamal (Foto: Reuters)
CATALUNYA - Wonderkid Barcelona, Lamine Yamal mengakui sosok Xavi Hernandez sebagai salah satu yang berjasa dalam kariernya bersama tim katalan. Menurutnya, tidak semua pelatih bisa memberikan kepercayaan pemain muda untuk mendapat menit bermain banyak di tim senior.

Lamine Yamal bergabung dengan Barcelona pada Juli 2023, setelah promosi dari tim U-19. Sementara, ia menjalani debut pada usia 16 tahun dan 68 hari saat Blaugrana -julukan Barcelona- meraih kemenangan 5-0 atas Royal Antwerp di Liga Champions.

Sementara Lamine Yamal mengatakan Xavi Hernandez berbeda dengan pelatih-pelatih lainnya yang mau memberikan debut kepadanya di Camp Nou, meski baru berusia 15 tahun. Ia pun mengaku akan selalu berterima kasih kepada legenda Barcelona itu yang telah mempercayakan anak berusia 15 tahun untuk tampil di setiap pertandingan.

"Banyak pelatih yang memberikan kepercayaan kepada saya, tetapi tidak sama ketika Anda berusia 12 tahun dengan ketika Anda berusia 15 tahun dan melakukan debut di Camp Nou," kata Lamine Yamal dikutip dari Tribal Football, Kamis (15/2/2024).

"Saya akan selalu mengucapkan terima kasih kepadanya karena tidak semua pelatih akan memberikan saya kesempatan untuk melakukan debut di usia 15 tahun dan musim ini dia memberikan saya menit bermain di setiap pertandingan," ujarnya.

Penyerang berusia 16 tahun itu pun menjelaskan Xavi Hernandez memberikan nasihat kepadanya untuk bisa tampil bagus saat bermain. Sementara Lamine Yamal mengaku sempat kesulitan mendengar saat memasuki lapangan akibat suara suporter.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
