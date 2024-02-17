Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hadapi Manchester City, Mauricio Pochettino: Chelsea Harus Berani Ofensif!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |20:04 WIB
Hadapi Manchester City, Mauricio Pochettino: Chelsea Harus Berani Ofensif!
Mauricio Pochettino berharap Chelsea bisa bermain ofensif melawan Manchester City (Foto: Reuters/David Klein)
A
A
A

MANCHESTER - Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino, meminta anak asuhnya berani bermain ofensif menghadapi Manchester City. Kedua tim akan berhadapan di pekan ke-25 Liga Inggris 2023-2024.

Pertandingan itu akan berlangsung di Etihad Stadium, Manchester, Inggris, Minggu 18 Februari 2024 pukul 00.30 WIB. Laga tersebut sangat penting bagi The Blues untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Manuel Akanji menyamakan skor 2-2 di laga Chelsea vs Manchester City (Foto: Reuters/John Sibley)

Saat ini, Chelsea berada di urutan 10 dengan koleksi 34 poin. Pochettino mengatakan timnya tidak boleh membuang poin lagi, dan menuntut mereka untuk bermain ofensif melawan Manchester City.

Pochettino mengatakan, Chelsea harus bisa menekan Manchester City sejak awal pertandingan. Menurutnya, skema ini akan merepotkan bagi The Citizens yang terkenal punya banyak pemain berkualitas.

“Saya pikir pelajarannya adalah kami akan menghadapi tim yang sangat, sangat bagus. Mereka adalah salah satu yang terbaik di dunia,” kata Pochettino dilansir dari laman resmi Chelsea, Sabtu (17/2/2024).

“Tetapi pada saat yang sama, Anda harus berani dan mencoba memaksa mereka untuk bertahan, berlari kembali, dan mencapai gawang mereka sendiri," sambung pria asal Argentina itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/29/11/1649765/bursa-pemilihan-ketua-pssi-jateng-mulai-memanas-sosok-kontroversial-ikut-terseret-sbn.webp
Bursa Pemilihan Ketua PSSI Jateng Mulai Memanas, Sosok Kontroversial Ikut TerseretÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/29/malut_united_vs_arema_fc.jpg
Hasil Super League: Drama di Ternate! Malut United Vs Arema FC Tanpa Pemenang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement