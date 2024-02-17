Hadapi Manchester City, Mauricio Pochettino: Chelsea Harus Berani Ofensif!

MANCHESTER - Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino, meminta anak asuhnya berani bermain ofensif menghadapi Manchester City. Kedua tim akan berhadapan di pekan ke-25 Liga Inggris 2023-2024.

Pertandingan itu akan berlangsung di Etihad Stadium, Manchester, Inggris, Minggu 18 Februari 2024 pukul 00.30 WIB. Laga tersebut sangat penting bagi The Blues untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Saat ini, Chelsea berada di urutan 10 dengan koleksi 34 poin. Pochettino mengatakan timnya tidak boleh membuang poin lagi, dan menuntut mereka untuk bermain ofensif melawan Manchester City.

Pochettino mengatakan, Chelsea harus bisa menekan Manchester City sejak awal pertandingan. Menurutnya, skema ini akan merepotkan bagi The Citizens yang terkenal punya banyak pemain berkualitas.

“Saya pikir pelajarannya adalah kami akan menghadapi tim yang sangat, sangat bagus. Mereka adalah salah satu yang terbaik di dunia,” kata Pochettino dilansir dari laman resmi Chelsea, Sabtu (17/2/2024).

“Tetapi pada saat yang sama, Anda harus berani dan mencoba memaksa mereka untuk bertahan, berlari kembali, dan mencapai gawang mereka sendiri," sambung pria asal Argentina itu.