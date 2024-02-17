Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester City vs Chelsea, Enzo Fernandez Jadi Tumpuan The Blues

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |14:13 WIB
Manchester City vs Chelsea, Enzo Fernandez Jadi Tumpuan <i>The Blues</i>
Enzo Fernandez diharapkan jadi tumpuan Chelsea saat menghadapi Manchester City (Foto: Reuters/Andrew Boyers)
LONDON - Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino, menaruh harapan besar kepada Enzo Fernandez untuk meningkatkan intensitas serangan melawan Manchester City dalam pekan ke-25 Liga Inggris 2023-2024. Ia meyakini pemain asal Argentina tersebut bisa merepotkan pertahanan The Citizens.

Chelsea akan berhadapan dengan Manchester City di pekan ke-25 Liga Inggris 2023-2024. Pertandingan itu akan digelar di Etihad Stadium, Manchester, Inggris pada Minggu 18 Februari 2024 pukul 00.30 WIB.

Enzo Fernandez

Dalam dua pertandingan terakhir, Enzo menjadi motor serangan bagi The Blues. Ia berhasil menyumbang masing-masing satu gol dalam dua laga terakhir.

Pochettino berharap, impak besar yang dihasilkan oleh Enzo kembali tercipta dalam laga melawan Man City. Pelatih asal Argentina itu mengatakan, gelandang berusia 23 tahun tersebut kini sudah kembali menunjukkan kualitasnya setelah sempat terpuruk.

“Saya tidak percaya dia bermain lebih dalam. Kami selalu tahu dia adalah pemain dengan kapasitas untuk menggunakan kualitasnya dalam membangun serangan kami, namun dia juga bisa masuk ke kotak penalti lawan dengan kemampuan mencetak gol,” kata Pochettino, dikutip dari laman resmi Chelsea, Sabtu (17/2/2024).

